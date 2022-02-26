زيلينسكي رئيس بالصدفة دخل عنوة عالم الحرب.. فمن هو "خادم الشعب" الذي يواجه بوتين الخصم اللدود؟

منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، تعج مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع مصورة للرئيس الأوكراني وهو يدعو لمحاربة القوات الروسية، مرتديا الزي العسكري. ورصد مقطع مصور آخر نُشر عبر حساب إنستغرام للرئيس فولوديمير زيلينسكي وهو يظهر شون بن وهو يصور فليما وثائقيا عن غزو روسيا لأوكرانيا.

بين الكوميديا والسياسة.. مسلسل "خادم الشعب"

وُلد فولوديمير زيلينسكي، البالغ 44 عامًا، في بلدة كريفي ريه الناطقة بالروسية عام 1978 لأبوين يهوديين.

درس القانون في جامعة كييف الاقتصادية وكان مهتما بالتمثيل وخاصة الكوميديا. أسس شركة إنتاج للمسلسلات الكوميدية كانت تبث عبر القناةالأوكرانية الرسمية.

كما لعب أدوار البطولة في أفلام رومانسية معروفة مثل الحب في المدينة الكبيرة و8 لقاءات غرامية.

ومن أهم الأدوار التي حصل عليها وساعدته بالانتقال إلى عالم السياسة، كان دور الرئيس في مسلسل "خادم الشعب" عام 2015 . ومثل زيلينسكي شخصية معلم تاريخ يصبح رئيسا عن طريق الصدفة، ويحارب الفساد في أوكرانيا بشراسة.

محاربة الفساد واتهامات

أسس زيلينسكي حزبه السياسي بنفس الاسم "خادم الشعب" كما وظف قضايا الفساد في أوكرانيا في حملته الانتخابية، بعد إطاحة الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش والموالي لروسيا واحتجاجات متواصلة عمت أوكرانيا لأشهر .

فاز زيلينسكي في الانتخابات الرئاسية لعام 2019 بأغلبية ساحقة 73٪ من الأصوات.

وللمفارقة، واجه اتهامات بالفساد بعد تسلمه الرئاسة بشهرين.

الرئيس الأوكراني زيلينسكي AP/Ukrainian Presidential Press Office

تم تسريب مكالمة هاتفية في يوليو/تموز 2019 كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد طلب من "خادم الشعب" "خدمة" وهي التحقيق في اتهامات بالفساد تستهدف جو بايدن الذي كان حينها مرشحا عن الحزب الديمقراطي. مقابل ذلك، وعد ترامب زيلينسكي بتوفير دعم عسكري لأوكرانيا. ونفى الرئيس الأوكراني أن يكون قد وُعِد بأي شيء.

وورد اسم زيلينسكي في وثائق باندورا (وهي وثائق سرية فضحت الثروات غير المعلنة) في أكتوبر/تشرين الأول 2021، وأوضحت الوثائق ملكية الرئيس الأوكراني إضافة لاثنين من مستشاريه شبكة من الشركات والأملاك في قبرص جزر فيرجن البريطانية.