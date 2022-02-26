شاهد: كاميرا يورونيوز في كييف.. مدنيون بسلاح ناري بسيط حضروا أنفسهم لمعركة الدفاع عن العاصمة

أظهر مشهد مصور التقطته كاميرا يورونيوز، رجال الشرطة وهم يقومون بعمليات مسح وتفتيش للسيارات في العاصمة الأوكرانية كييف، وكان من الواضح أنهم في حالة تأهب قصوى.

وقال أحد رجال الشرطة المتواجدين في المكان، لمراسلة يورونيوز، بعد سؤالها عما يحدث في المكان أنهم وجدوا أسحلة نارية "عدة بنادق آلية" في سيارة هذا الرجل. وبعد البحث عن الأرقام التسلسلية للبنادق، تبين أنها غير مسجلة".

وبحسب رجال الشرطة، لم تكن المرة الأولى ولكن سبق أن وجدوا حالتين مشابهتين خلال النهار.

وتشير مراسلة يورونيوز إلى أنه تم العثور على عشرات الأسلحة المشابهة يوم الثلاثاء بعد أن كان من المتوقع أن يخرج المدنيون إلى شوارع كييف وأن يشاركوا في المعارك بحال غزت روسيا العاصمة في تلك الليلة، قبل أن يتقدم أحد رجال الشرطة ويوقف التصوير.

تدور مواجهات صباح السبت في كييف بين القوات الأوكرانية والروسية من أجل السيطرة على العاصمة الأوكرانية بعد يومين من بدء الاجتياح الروسي للدولة المجاورة.

وجرت معارك في جادة النصر، أحد الشرايين الرئيسية في كييف بعد ساعات من توجيه الرئيس فولوديمير زيلينسكي دعوة إلى التعبئة.