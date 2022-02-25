شاهد: التلفزيون الأوكراني يبث طريقة صنع "كوكتيل مولوتوف" لمواجهة الغزو الروسي

في سياق غزو الجيش الروسي لأوكرانيا بكامل قوته، بث التلفزيون العمومي الأوكراني وصفة "افعلها بنفسك" حول كيفية صنع كوكتيل مولوتوف المضاد للدبابات في المنزل.

وقال المذيع في التلفزيون الرسمي الأوكراني "تمت مشاركة وصفة كوكتيل مولوتوف لمحاربة الغزاة على مواقع التواصل الاجتماعي. من المفيد استخدام قارورات مصنوعة من الزجاج السميك. يجب أن يتكون الخليط المحترق من ... ويجب إضافة بعض المكملات الآخرى إلى الخليط....".

قرر فريق تحرير يورونيوز عربي عدم ترجمة الوصفة التي قدمها المذيع.

والجمعة، تساقطت الصواريخ الروسية على كييف، ولاذت الأسر بالملاجئ وطلبت السلطات من السكان تحضير عبوات المولوتوف الحارقة للدفاع عن العاصمة الأوكرانية من هجوم قال رئيس البلدية إنه بدأ بالفعل بنشاط مخربين في المدينة.

وأعلنت موسكو الاستيلاء على مطار هوستوميل الاستراتيجي شمال غربي كييف، الذي سيلعب دورا حاسما كنقطة انطلاق لهجوم مزمع على عاصمة أوكرانيا، التي تدور حولها المعارك منذ الساعات الأولى من الحرب. لكن لم يتسن تأكيد الزعم الروسي على الفور، فيما أوردت السلطات الأوكرانية تقارير عن قتال عنيف بمنطقة المطار.

وقال فيتالي كليتشكو بطل العالم السابق في الملاكمة للوزن الثقيل ورئيس بلدية كييف "دخلت المدينة مرحلة الدفاع عن النفس. طلقات الرصاص والانفجارات يتردد صداها في بعض الأحياء. دخل المخربون إلى كييف بالفعل.. يريد العدو تركيع عاصمة بلادنا وتدميرنا".

انطلقت صفارات الإنذار في العاصمة التي يبلغ عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة، والتجأ بعض السكان لمحطات المترو تحت الأرض في اليوم الثاني من الحرب التي شنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصدم بها العالم.