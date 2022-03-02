فيديو: لتهدئ روعهم من القصف المدوي.. حديقة حيوانات كييف تقدم المسكنات لحيواناتها

أغلقت حديقة الحيوانات في كييف أبوابها في خضم تقدم القوات الروسية نحو العاصمة.

وتحتوي الحديقة على 4 آلاف حيوان بما في ذلك الفيلة والجمال وغيرها من الحيوانات المفترسة التي لا يمكن إجلائها، والتي تعاني من الرعب جراء أصوات القصف وإطلاق النار.

ويقول كيريلو ترانتين، رئيس حديقة حيوان كييف لوكالة فرانس برس:" من المستحيل إجلاء الحيوانات، بسبب عدم توفر خدمة بيطرية مناسبة وأقفاص للنقل".

ويضيف ترانتين: " نضيف مسكنات معينة إلى الماء للحيوانات الحساسة، الفيلة على سبيل المثال، وبعض الحيوانات المفترسة. علاوة على ذلك، يمكث مربي الحيوانات معهم طوال الليل."

يجدر بالذكر أن قافلة بطول 64 كيلومترًا من الدبابات الروسية تتجه نحو العاصمة الأوكرانية كييف.