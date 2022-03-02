Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
أوكرانيا

فيديو: لتهدئ روعهم من القصف المدوي.. حديقة حيوانات كييف تقدم المسكنات لحيواناتها

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز  مع أ ب
euronews_icons_loading
حديقة حيوانت كييف
حديقة حيوانت كييف   -   حقوق النشر  Emilio Morenatti/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

أغلقت حديقة الحيوانات في كييف أبوابها في خضم تقدم القوات الروسية نحو العاصمة.

وتحتوي الحديقة على 4 آلاف حيوان بما في ذلك الفيلة والجمال وغيرها من الحيوانات المفترسة التي لا يمكن إجلائها، والتي تعاني من الرعب جراء أصوات القصف وإطلاق النار.

ويقول كيريلو ترانتين، رئيس حديقة حيوان كييف لوكالة فرانس برس:" من المستحيل إجلاء الحيوانات، بسبب عدم توفر خدمة بيطرية مناسبة وأقفاص للنقل".

ويضيف ترانتين: " نضيف مسكنات معينة إلى الماء للحيوانات الحساسة، الفيلة على سبيل المثال، وبعض الحيوانات المفترسة. علاوة على ذلك، يمكث مربي الحيوانات معهم طوال الليل."

يجدر بالذكر أن قافلة بطول 64 كيلومترًا من الدبابات الروسية تتجه نحو العاصمة الأوكرانية كييف.