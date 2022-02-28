شاهد: طوابير "لا متناهية" من سيارات الأوكرانيين الفارين من الغزو الروسي باتجاه بولندا

أظهرت صور جوية الإثنين طوابير لا متناهية من السيارات مصطفة الواحدة تلوى الأخرى على الطريق المؤدية إلى المعبر الحدودي بين أوكرانيا وبولندا في اليوم الخامس من الغزو الروسي. ووفقًا للأمم المتحدة، فر أكثر من نصف مليون شخص من أوكرانيا منذ أن شنت روسيا غزوها. وتوافد أكثر من نصف الفارين إلى بولندا.

وفي هذه الأثناء، بدأت أوكرانيا مفاوضات مع روسيا على الحدود الأوكرانية مع بيلاروسيا. وتطالب كييف بوقف فوري لإطلاق النار وانسحاب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية.

وبعد خمسة أيام من القتال المستمر بين الجيش الأوكراني والجنود الروس، أعلنت كييف مقتل 352 مدنيا من بينهم 14 طفلا. من جهتها، تتحدث الأمم المتحدة عن ما لا يقل عن 102 قتيلاً من المدنيين من بينهم سبعة أطفال. من جهتها، اعترفت روسيا لأول مرة بأنها تكبدت خسائر بشرية ومادية.