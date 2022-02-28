شاهد: نازحون أوكرانيون يلجأون إلى مسرح في مدينة لفيف للاحتماء من قصف روسي

لجأ نازحون أوكرانيون هاربون من الغزو الروسي لأوكرانيا إلى مسرح في مدينة لفيف. تم تجهيز المسرح بأسرة مؤقتة وطاولات لتقديم الطعام. وصباح الإثنين دوت صافرات الإنذار في مدينة لفيف للتحذير من غارات جوية محتملة مع تقدم الجيش الروسي أكثر في البلاد.

بدأت الإثنين أول مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا منذ اندلاع الحرب الأسبوع الماضي، إذ تطالب كييف "بوقف فوري لإطلاق النار" فيما تجاوز عدد اللاجئين الفارين من النزاع 500 ألف.

وأعلنت أوكرانيا عن مقتل 352 مدنيا من بينهم 14 طفلا بينما يفيد جيشها بأنه قتل 4300 جندي روسي. وأقرت روسيا بسقوط قتلى وجرحى في صفوف قواتها لكن من دون أن تعلن عن عدد.

وأكد الجيش الأوكراني الإثنين أن موسكو "بطأت وتيرة الهجوم" في اليوم الخامس من هجومها على أوكرانيا. وقالت هيئة أركان الجيش في بيان "أبطأ المحتلون الروس من وتيرة الهجوم لكنهم لا يزالون يحاولون تحقيق مكاسب في بعض المناطق".

باشرت روسيا غزو أوكرانيا الخميس ما أثار صدمة عبر العالم. ونجحت القوات الأوكرانية التي تتلقى أسلحة من دول غربية في إبطاء تقدم الجيش الروسي.

واتهم الجيش الأوكراني روسيا بشن هجوم صاروخي على أبنية سكنية في مدينتي زيتومير وشيرنيغيف في شمال غرب البلاد وشمالها.