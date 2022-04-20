شاهد: رغم المنع.. سليمان البسام يعرض "آي ميديا" على مسرح كويتي

رغم المنع تمكنت مسرحية آي ميديا المثيرة للجدل و المقتبسة عن أسطورة ميديا الإغريقية من الوصول إلى المسارح الكويتية. العمل من إخراج الكويتي البريطاني سليمان البسام وبطولة الممثلة السورية الفرنسية حلا عمران.

عرضت المسرحية، التي حصدت جوائز في قرطاج والقاهرة ولاقت إشادة واسعة في بيروت، في دار الآثار الإسلامية بمركز اليرموك الثقافي بعد منعها سابقاً وإلغاء عروضها في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي أحد أكبر المسارح في البلاد.

ويقول البسام إن المنع كان بسبب شروط مستحيلة فرضها مركز جابر الأحمد الثقافي، منها استخراج تصريحات من وزارتي الإعلام والداخلية وجهات أخرى.

ويشير البسام إن العمل المقتبس عن المسرحية اليونانية يتم تكييفه حسب الدولة التي تعرض فيها وما تمر به من أزمات وصراعات ومواضيع مطروحة في ساحاتها، مضيفاً أن أحداث المسرحية تعالج موضوعاً يهم كل كويتي حالياً وهو الفساد الذي يعتبر قضية وطنية.