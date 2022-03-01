إردوغان يطالب الاتحاد الأوروبي بمعاملة تركيا مثل أوكرانيا

طالب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الثلاثاء الاتحاد الأوروبي بمعاملة تركيا، نفس معاملة أوكرانيا، دون انتظار أن "تضربها حرب". وقال إردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة كوسوفو فيوزا عثماني "أظهروا لتركيا نفس الحساسية التي تظهرونها لأوكرانيا".

وأضاف إردوغان متحدثاً عن الوضع في أوكرانيا وعن مطالبة كييف بانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي: "تم التصفيق (للرئيس الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي في البرلمان الأوروبي: هذا جيد جداً. تطَلَّب حصول كارثة لذلك ... لكن تركيا لن تنتظر كارثة". وقال "نقدر الجهود لإدخال أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، ولكنني أقول لأعضاء الاتحاد الأوروبي: أتساءل ما الذي يقلقكم (لعدم) ضم تركيا إلى الاتحاد الأوروبي".

وفي حين ذكّر أن بلاده عضو في حلف شمال الأطلسي، سأل: "لماذا لا تعطون تركيا التجهيزات العسكرية اللازمة؟". وأضاف "سوف تضعون تركيا على جدول أعمالكم عندما تُشنّ حرب ضدها؟".

تركيا مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي منذ العام 1987. ويحاول الرئيس التركي منذ عدة أشهر إحياء العلاقات مع الشركاء الأوروبيين، بعد سنوات من القطيعة والعديد من الخلافات خصوصاً حول شرق البحر المتوسط، ومواقفه التي تعتبر عدائية تجاه اليونان وقبرص.

وانتقد اردوغان، حليف كييف والذي يحافظ على علاقاته مع موسكو، الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الأسبوع الماضي بسبب "عدم اتخاذ إجراءات حاسمة"، في الحرب بين روسيا وأوكرانيا. ولكنه يقف في صف "الحلفاء" الغربيين، واعتبر غزو القوات الروسية لأوكرانيا "غير مقبول". وطالب مجددا بوقف لإطلاق النار.