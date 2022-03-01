الممثل الفرنسي جيرار دوبارديو القريب من بوتين يعترض على حرب "الأشقاء"

دعا الممثل الفرنسي جيرار دوبارديو القريب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تصريح لوكالة فرانس برس الثلاثاء إلى "وقف السلاح والتفاوض" في ما يتعلق بالنزاع بين موسكو وكييف، في اليوم السادس للغزو الروسي لأوكرانيا.

وإذ ذكّر دوبارديو الذي اتصل بوكالة فرانس برس للإدلاء بموقفه بأن "روسيا وأوكرانيا كانتا على الدوام دولتين شقيقتين"، قال "أنا ضد حرب الإخوة هذه، وأقول: "أوقفوا السلاح وتفاوضوا " ".

ويأتي هذا النداء في وقت يواصل الجيش الروسي تقدمه سعياً إلى السيطرة على العاصمة كييف، في حين تتعرض خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا لقصف روسي.

ويحمل دوبارديو الجنسيتين الفرنسية والروسية، وحصل على جواز سفر روسي في كانون الثاني/يناير 2013، على خلفية اعتراضه على السياسة الضريبية للرئيس السابق فرنسوا هولاند.

وواظب دوبارديو مذّاك على الإشادة بوطنه الجديد روسيا، واصفاً إياها بأنها "ديمقراطية عظيمة"، ممتدحاً بوتين مشبّهاً إياه في أحد تصريحاته بالبابا يوحنا بولس الثاني.