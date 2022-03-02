الجيش الأوكراني يخوض قتالاً ضارياً ضدّ قوات روسية نفّذت إنزالاً في خاركيف

في خاركييف، ثاني أكبر مدينة أوكرانية يخوض الجيش الأوكراني معارك ضد قوات روسية قامت بعملية إنزال البارحة ليل الثلاثاء، إذ سقط أربعة قتلى على الأقل وجرح تسعة أشخاص في قصف روسي استهدف مقرا للأجهزة الأمنية وجامعة في خاركيف في شرق أوكرانيا صباح الأربعاء، على ما أعلن جهاز الطوارئ الأوكراني. في الأثناء تواصل قصف القوات الروسية للعاصمة كييف، مستهدفة برج التلفزيون، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وجاء الإعلان عن إنزال القوات لاروسية في خاركييف في اليوم السابع للغزو الروسي لأوكرانيا والذي بدأ في 24 شباط/فبراير واشتدّت حدّته الثلاثاء. وخاركيف مدينة تقع في شرق أوكرانيا قرب الحدود مع روسيا ويبلغ عدد سكّانها 1.4 مليون نسمة، غالبيتهم ينطقون بالروسية.

ومنذ اليوم الأول لبدء الغزو تحاول القوات الروسية السيطرة على هذه المدينة وقد استهدفتها الثلاثاء بقصف عنيف خلّف ما لا يقلّ عن عشرة قتلى وأكثر من 20 جريحاً، بحسب السلطات المحلية.

ارتفاع قياسي لسعر الغاز

ارتفع السعر المرجعي الأوروبي للغاز الطبيعي الهولندي "تي تي إف" الأربعاء إلى 194,715 يورو للميغاوات ساعي، وهو مستوى قياسي مدفوع بالحرب في أوكرانيا، إذ تعتبر روسيا منتجا ومصدرا رئيسيا للغاز.

ووصل سعر الغاز البريطاني تسليم الشهر المقبل إلى 463,83 بنسا لكل وحدة حرارية، وهو مستوى قريب جدا من أعلى مستوياته على الإطلاق التي سجّلها في كانون الأول/ديسمبر الماضي عند 470,83بنسا.

ارتفاع قياسي لسهم أرامكو

في هذا السياق، سجّل سهم شركة أرامكو السعودية الاربعاء أعلى سعر له منذ إدراج عملاق النفط في البورصة في نهاية العام 2019، وسط تواصل ارتفاع أسعار النفط على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

ووصل سعر سهم الشركة إلى 42,9 ريالا (11,44 دولارا) قبل ثلاث ساعات من إغلاق التداول، على ما أظهرت بيانات بورصة السوق المحلية "تداول" في السعودية، أكبر دولة مصدّرة للنفط في العالم.

استئناف المحادثات

قال الكرملين الأربعاء إن الوفد الروسي مستعد لاستئناف محادثات السلام مع أوكرانيا، في اليوم السابع لغزو موسكو. وأوضح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف قائلا: "وفدنا سيكون جاهزا لمتابعة المحادثات"، وأشار إلى أن الوفد يتوقع استئناف المحادثات مساء الأربعاء.

طلب زيلينسكي من يهود العالم

حض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليهود في كل أنحاء العالم على رفع الصوت الأربعاء بعد هجوم صاروخي روسي استهدف برج التلفزيون في كييف في موقع شهد مذبحة نازية طالت أكثر من 30 ألف يهودي خلال الحرب العالمية الثانية.

وقال زيلينسكي وهو يهودي: "أنا أخاطب الآن جميع يهود العالم. ألا ترون ما يحدث؟ لهذا السبب من المهم جدا ألا يلزم ملايين اليهود حول العالم الصمت الآن". وأضاف "النازية ولدت في صمت. لذلك ارفعوا الصوت حيال قتل المدنيين. ارفعوا الصوت حيال قتل الأوكرانيين".

استيلاء على مدينة خيرسون

قال الجيش الروسي الأربعاء إنه استولى على مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا. وأوضح الناطق باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف في تصريحات تلفزيونية أن "الوحدات الروسية في القوات المسلحة سيطرت بشكل تام على خيرسون".

جرحى في ماريوبول

ونقلت وسائل إعلام أوكرانية عن رئيس بلدية ماريوبول، المدينة المرفئية المطلّة على بحر آزوف، أنّ أكثر من مئة شخص أصيبوا الثلاثاء بجروح من جرّاء القصف الروسي.

أمّا خيرسون التي كانت القوات الروسية تسيطر على مداخلها فقد شهدت خلال الليل تقدّماً للقوات المهاجمة، التي أصبحت تسيطر على محطة السكة الحديد وميناء المدينة، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية عن رئيس بلدية المدينة إيغور كوليخاييف.

وفي بورودينكا التي تبعد حوالى 50 كلم من كييف، دمّرت ضربات جوية روسية مبنيين سكنيين الثلاثاء، وفقاً للنائبة الأولى لوزير الخارجية الأوكراني أمينة جباروفا التي نشرت مقطع فيديو ظهر فيهما المبنيان وقد دمّرا جزئياً والنيران تندلع منهما.

خشية من هجوم من بيلاروس

أعربت وزارة الدفاع الأوكرانية عن خشيتها من هجوم من بيلاروس، وقالت الوزارة في بيان على فيسبوك "تمّ وضع القوات البيلاروسية في حالة تأهّب قصوى وهي في مناطق التركيز الأقرب من الحدود مع أوكرانيا".

وأضافت أنّ الاستخبارات الأوكرانية رصدت خلال نهار الثلاثاء "نشاطاً كبيراً" للطائرات في المنطقة الحدودية، كما شوهدت قوافل من المركبات وهي تنقل مواد غذائية وذخيرة إلى هذه المنطقة.

وحذّرت الوزارة من أنّه في ضوء هذه التحرّكات "من المحتمل أن تدعم بيلاروس في المستقبل الغزاة الروس في الحرب الروسية-الأوكرانية". وأضافت أنّ "هجمات صاروخية ضدّ أهداف عسكرية ومدنية" في أوكرانيا، شنّت "بشكل منهجي" من الأراضي البيلاروسية منذ بدء الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير.

مصرف "سبيربنك" يغادر أوروبا

أعلن مصرف سبيربنك الروسي الرئيسي الأربعاء انسحابه من الأسواق الأوروبية بعدما طالته عقوبات مالية واسعة ردا على غزو موسكو لأوكرانيا.

وقال المصرف في بيان أوردته وكالات الأنباء الروسية: "في ظل الوضع الراهن، قرر سبيربنك الانسحاب من السوق الأوروبية. تواجه مصارف المجموعة سحوبات غير طبيعية وتهديدات بشأن سلامة موظفيها ومكاتبها".

وفي السياق نفسه، أعلنت المجموعات الأميركية لإصدار بطاقات الدفع فيزا وماستركارد وأميريكن إكسبرس الثلاثاء أنها اتخذت إجراءات لمنع المصارف الروسية من استخدام شبكاتها. كذلك، أعلنت الكثير من المجموعات الأميركية العملاقة من إكسون موبيل وآبل مرورا ببوينغ وفورد الثلاثاء، أنها ستبقى على مسافة مع روسيا.

"الديكتاتور بوتين" بات "معزولاً"

قال الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء، في أول خطاب له عن حالة الاتّحاد أمام الكونغرس، إنّ نظيره الروسي فلاديمير بوتين "ديكتاتور" بات "معزولاً أكثر من أيّ وقت مضى".

وأضاف بايدن القول إنّ ما يقوم به "ديكتاتور روسي من غزو لدولة أجنبية له أثمان في كلّ أنحاء العالم"، مشدّداً على أنّ "بوتين كان مخطئاً، محذرا من أنّه "إذا لم يدفع الديكتاتوريون ثمن عدوانهم، فإنهم يتسبّبون في مزيد من الفوضى". وتوعّد بايدن الأوليغارشيين الروس بمصادرة "يخوتهم وشققهم الفاخرة وطائراتهم الخاصة" والتي قال إنهم حصلوا عليها نتيجة أعمال غير شريفة.

إغلاق المجال الجوي الأميركي

أعلن جو بايدن إغلاق المجال الجوي للولايات المتحدة أمام الطائرات الروسية، حاذيا حذو الاتحاد الأوروبي وكندا. ونتيجة هذه الضغوط، أغلقت أسواق الأسهم الأوروبية ووول ستريت على انخفاض حاد وفتحت البورصات الصينية على تراجع.

كذلك، واصلت أسعار النفط الارتفاع الأربعاء مع تجاوز سعر برميل خام برنت 110 دولارات للمرة الأولى منذ العام 2014، قبل اجتماع منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها المقرر الأربعاء. والأمر مماثل بالنسبة إلى أسعار القمح والذرة التي وصلت إلى مستويات قياسية في أوروبا.

وإضافة إلى العقوبات الاقتصادية، تستثنى روسيا من الكثير من الأحداث الثقافية والرياضية بما فيها كأس العالم لكرة القدم 2022 المنظمة في قطر ومنافسات كأسي ديفيس وبيلي جين كينغ لكرة المضرب ومهرجان كان السينمائي.