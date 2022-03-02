شاهد: وصول أول طائرة عسكرية تقل رعايا أردنيين من أوكرانيا إلى عمان

شرع الأردن الأربعاء في إجلاء رعاياه العالقين في أوكرانيا مع الغزو الروسي لهذا البلد، مع وصول أول طائرة عسكرية تنقل 65 أردنيا مع عائلاتهم إلى مطار ماركا العسكري في عمان آتية من رومانيا، على ما أفاد مصورو وكالة فرانس برس.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية إن "طائرة سلاح الجو الملكي الأردني الأولى قدمت من مطار هنري كوندا في بوخارست برومانيا إلى مطار ماركا العسكري في عمان وعلى متنها حوالى 65 أردنيا وعائلاتهم".

وحطت الطائرة قرابة الساعة 15,00 (12,00 ت غ) وكان في استقبالها الأمين العام لوزارة الخارجية ونائب رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، ومسؤولون آخرون.

وقال الطالب الأردني طلال معتصم "كنا نحو عشرين شخصا خرجنا من مختلف المدن بإتجاه الحدود الأوكرانية بالقطار بدون ضوء أو طعام والقصف فوق رؤوسنا، كانت من أصعب الأوقات التي نمر بها في حياتنا".

وأضاف "نتمنى من السفارات الأردنية أن تفعل كل ما بوسعها من أجل إخراج بقية الأردنيين العالقين في أوكرانيا وبأقرب وقت ممكن".

من جهته، قال الطالب الأردني عمر جمال "أخبرونا بالبداية بأن علينا الإنتظار لمدة اسبوع لأن أولوية الخروج الآن هي للأطفال والنساء ولكننا لم ننتظر حزما أمورنا وخرجنا بإتجاه الحدود، هناك وجدنا نحو سبعة آلاف طالب أجنبي، الوضع صعب جدا على الحدود".

وبحسب سفير الأردن في رومانيا سفيان القضاة، فإن "طائرة الإجلاء الثانية التي وجه الملك عبدالله الثاني بها لإجلاء المواطنين الأردنيين الذين عبروا الحدود إلى رومانيا قادمين من أوكرانيا، ستغادر مساء الأربعاء".

ويقدر عدد الأردنيين المقيمين في أوكرانيا بحوالى 3500 شخص من بينهم طلاب جامعات.

وأكدت وزارة الخارجية أن 537 أردنيا عبروا حدود أوكرانيا خلال الأيام الماضية باتجاه دول الجوار: رومانيا وبولندا وسلوفاكيا والمجر ومولدافيا.

وأوضحت الوزارة التي شكلت خلية أزمة أنها تواصل بذل جهود حثيثة لإيجاد ممرات آمنة للأردنيين وتمكينهم جميعا من الخروج بأمان من أوكرانيا.

وبدأت تونس، التي يتواجد نحو 1700 من مواطنيها في أوكرانيا، الثلاثاء إجلاء رعاياها من هذا البلد فيما سيبدأ المغرب الذي يعيش نحو 12 ألف من رعاياه في أوكرانيا عمليات الاجلاء إعتبارا من الأربعاء ببرمجة ثلاث رحلات من وارسو وبوخارست وبودابست.

ولم تبرمج الجزائر وليبيا بعد رحلات إجلاء وتعملان على تسهيل دخول رعاياهما من أوكرانيا للدول المجاورة.

وأعلنت السلطات الجزائرية الأحد مقتل أحد رعاياها يبلغ 24 عاما في خاركيف ثاني أكبر مدن أوكرانيا، بحسب بيان لوزارة الخارجية.