مليون نازح داخل أوكرانيا جراء الغزو الروسي وفق الأمم المتحدة

قدرت الأمم المتحدة عدد النازحين داخليا في أوكرانيا بفعل الغزو الروسي بمليون شخص، يضافون إلى مئات الآلاف الذين فروا من البلاد على ما أفادت مسؤولة في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وقالت كارويلنا ليندوم بيلينغ مسؤولة المفوضية لأوكرانيا خلال مؤتمر صحافي للحكومة السويدية: "ثمة تركيز على الذين فروا إلى البلدان المجاورة، لكن من المهم أيضا التذكير بأن غالبية المتضررين موجودون في أوكرانيا".

وأضافت كارويلنا ليندوم بيلينغ قولها خلال مؤتمر صحافي عن بُعد نظمّته الحكومة السويدية حول الأزمة الانسانية في أوكرانيا: "ليس لدينا عدد دقيق للنازحين داخليًا في أوكرانيا، لكننا نقدّر عددهم بمليون شخص تقريبا نزحوا داخل البلاد، أو يوجدون حاليًا على متن قطار أو حافلة أو سيارة، لمحاولة الوصول إلى برّ الأمان".

وتحاول المفوضية حاليًا زيادة مساعداتها داخل حدود الدولة التي تعيش حالة حرب، وقالت: "هناك بالفعل حاجة إنسانية لا حد لها"، مشيرةً بشكل خاص إلى الحاجة إلى سكن أو طعام للنازحين.

وأعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في الوقت نفسه في جنيف، أن 660 ألف شخص فرّوا من أوكرانيا إلى البلدان المجاورة، وأن هذا الرقم يتزايد "بشكل كبير".