بعد ألمانيا وفرنسا.. إيطاليا تصادر يخت "ليدي-إم" للرجل الأغنى في روسيا والمقرب من بوتين

أعلنت إيطاليا الجمعة أنها صادرت يخت رجل أعمال روسي مقرب من فلاديمير بوتين وتشمله عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وكتب فرديناندو جوليانو المستشار الصحفي لرئيس الحكومة الإيطالية ماريو دراغي في تغريدة على تويتر أن "الشرطة الإيطالية صادرت يختا بقيمة 65 مليون يورو يملكه أليكسي مورداشوف أغنى رجل في روسيا ويرسو في إمبيريا شمال غرب بموجب العقوبات الأخيرة للاتحاد الأوروبي".

ومورداشوف هو مالك مجموعة الصلب "سيفرستال" وأحد أفراد الأوليغارشية الروسية الذين أدرجهم الاتحاد الأوروبي على لائحته السوداء.

جاءت هذه الخطوة في أعقاب عمليات مصادرة مماثلة في فرنسا وألمانيا هذا الأسبوع ليخوت مملوكة لشخصيات أخرى من النخبة الروسية مع تطبيق الدول الغربية عقوبات واسعة النطاق بما في ذلك تجميد الأصول في محاولة لإجبار روسيا على الانسحاب من أوكرانيا.

اليخث "إكلبس" المملوك للملياردير الروسي رومان أبراموفيتش في نيس جنوب فرنسا AP Photo/Lionel Cironneau

تقدر مجلة فوربس صافي ثروة مورداشوف بنحو 29.1 مليار دولار قبل فرض العقوبات مما يجعله أغنى رجل في روسيا، مع الأخذ في الاعتبار أصول عائلته بأكملها.