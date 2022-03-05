بيان: وزارة الداخلية التونسية تحبط هجوما إرهابيا وتعتقل امرأة

ذكرت وزارة الداخلية التونسية يوم السبت أن قوات الأمن أحبطت خطة لتنفيذ "هجوم إرهابي" واعتقلت امرأة جهادية للاشتباه في أنها ضالعة في الخطة.

وقالت الوزارة في بيان إن المحققين يعتقدون أن المرأة خططت لخطف أطفال بعض أفراد قوات الأمن والجيش في محاولة لإجبار السلطات على الإفراج عن أشخاص متهمين في هجمات إرهابية.

كما يشتبه المحققون في أن المرأة كانت تخطط أيضا لمهاجمة منشأة أمنية باستخدام حزام ناسف.

وتعيش تونس في حالة طوارئ منذ عام 2015 بعد هجوم قُتل فيه عدد من أفراد الحرس الرئاسي.