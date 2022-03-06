وصول أطفال يهود إلى برلين.. بعد رحلة استغرقت يومين في الحافلة

وصل أكثر من 100 طفل يهودي تم إجلاؤهم من دار أيتام في أوكرانيا إلى برلين، الجمعة بعد رحلة استغرقت يومين في الحافلة.

وغادر الأطفال دار الأيتام في أوديسا، بعد مناشدة حاخام الجالية اليهودية في برلين وطلب المساعدة.

ولم يتمكن الأطفال من السفر بالطائرة بسبب عدم حوزتهم أوراقا ثبوتية تمكنهم من السفر بالطائرة، وغادرت الحافلة في صباح يوم الأربعاء وقطعت مسافة بلغت حوالي 1700 كيلومترا.

وبفضل جهود دبلوماسية، سُمح للحافلة بتجاوز طابور طويل من الحافلات المليئة بالأوكرانيين الذين يحاولون الوصول إلى الاتحاد الأوروبي.

ويقول الحاخام ميندي وولف، والبالغ 25 عاما: "تغيرت وظيفتنا الآن في الحرب...في السابق كانت التدريس والآن انقاذ الأرواح هي وظيفتنا".

يبلغ عمر أصغر طفل 5 أسابيع فيما لم يُسمح للمراهقين الذين يبلغون 18 عاما بالمغادرة وتعين عليهم الانضمام إلى الجيش للقتال.

وتقدر الأمم المتحدة أن مليون أوكراني عبر الحدود إلى أوروبا منذ بداية الغزو الروسي على أوكرانيا حتى اليوم.

ويصل مئات من الأوكرانيين يوميا إلى برلين عبر بولندا. وتقول فرانكشيسكا جيفي، عمدة برلين: " أنه من المتوقع وصول 20 ألف لاجئ أوكراني خلال المستقبل القريب."