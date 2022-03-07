الشرطة الإسرائيلية تقول إن فلسطينيا طعن اثنين من عناصرها في القدس

أعلنت الشرطة الاسرائيلية الاثنين أن فلسطينيا طعن بسكين شرطيين متمركزين عند إحدى البوابات الخارجية المؤدية إلى المسجد الأقصى في القدس القديمة وأطلقت النارعلى المهاجم وشلت حركته.

وقالت الشرطة في بيان "وصل إرهابي إلى بوابة سوق القطانين في البلدة القديمة بالقدس من منطقة الحرم القدسي مسلح بسكين وقام بطعن ضابطين واحد من الشرطة وآخر من حرس الحدود كانا يعملان هناك".

وأضافت أنها "ردت بإطلاق النار على المهاجم وتم شل حركته". وأسفر الهجوم عن إصابة شرطيين بجروح متوسطة نقلا لتلقي العلاج في المستشفى بحسب إسعاف نجمة داود الحمراء.

تم استدعاء قوات كبيرة من الشرطة إلى مكان الهجوم وبدأت بجمع النتائج والأدلة من المكان وتجري تقييما للوضع بحسب بيان الشرطة.

وأظهر فيديو عناصر في الشرطة يحيطون بمصاب فلسطيني أسفل درج البوابة المؤدية إلى باحات الاقصى، ويصوب شرطي مسدسه على رأسه.

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية في 1967 وضمتها.

وشهدت القدس القديمة عددا من الهجمات ضد أهداف إسرائيلية في السنوات الأخيرة.

ومنذ تشرين الأول/أكتوبر 2015 ومدى أشهر، شهدت القدس والضفة الغربية المحتلة وإسرائيل عمليات طعن نفذ معظمها شبان فلسطينيون معزولون.

وتراجع عدد هذه الهجمات منذ ذلك الحين لكن الضفة الغربية المحتلة شهدت ارتفاعا في أعمال العنف والاشتباكات العام الماضي، بحسب معطيات حديثة للجيش الإسرائيلي والأمم المتحدة.