الرئيس الأوكراني زيلينسكي: بوتين يعيش في "فقاعة إعلامية بدون أوكسجين"

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره الروسي فلاديمير بوتين لبدء "حوار" بدلا من "العيش في فقاعة إعلامية بدون أوكسجين"، في مقابلة مع الإعلامي الأمريكي ديفيد موير على قناة "إي بي سي نيوز" تم تسجيلها قبل اختتام الجولة الأخيرة من المحادثات.

وخلال المقابلة، سُئل زيلينسكي عن مطالب بوتين الثلاثة لوقف إطلاق القتال، والمتمثلة في التخلي عن الانضمام إلى الناتو، والاعتراف بشبه جزيرة القرم كجزء من روسيا، فضلا عن المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا.

وشكك الرئيس الأوكراني في المعلومات التي كان يتلقاها الرئيس الروسي قائلا: "إنه يحصل على هذه المعلومات التي لا يمكن معرفة مدى صحتها".

وأكد أن "هذا إنذار آخر ونحن لسنا مستعدين للإنذارات النهائية.. ما يجب القيام به هو أن يقوم الرئيس بوتين ببدء النقاش والحوار بدلا من العيش في فقاعة المعلومات".

يذكر أن القوات الروسية أحرزت تقدما كبيرا في الجهة الجنوبية من أوكرانية وعلى طول الساحل في الأسبوع الثاني من الحرب، فيما لا يزال رتل مدرع روسي ضخم يهدد شمال العاصمة الأوكرانية كييف منذ عدة أيام.