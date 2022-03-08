الحرس الثوري الإيراني يعلن وضع قمر اصطناعي عسكري في المدار

أعلن الحرس الثوري الإيراني وضع قمر اصطناعي عسكري ثانٍ في المدار، وفق ما أفاد الاعلام الرسمي الثلاثاء، في خطوة تتزامن مع مراحل حاسمة في مباحثات إيران والقوى الكبرى لاحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي.

وأفادت وكالة "إرنا" الرسمية إن "القمر الاصطناعي العسكري الثاني، نور 2، تم إطلاقه الى الفضاء عبر (الصاروخ) الناقل للأقمار الاصطناعية قاصد من قبل القوة الجوفضائية للحرس الثوري، ووضع بنجاح في المدار على ارتفاع 500 كلم".