نافالني يدعو الروس إلى احتجاجات الأحد ويقول إن بمقدورهم إيقاف "بوتين المهووس"

دعا أليكسي نافالني المعارض الروسي المسجون إلى احتجاجات مناهضة للحرب في موسكو ومدن أخرى يوم الأحد.

وجاء في رسالة على حساب نافالني على إنستغرام أن "شعب روسيا سيوقف بوتين المهووس بسرعة إذا عارض الحرب".

وقال نافالني "يجب عليكم التوجه إلى التجمعات المناهضة للحرب في نهاية كل أسبوع حتى لو بدا أن الجميع إما غادروا أو خائفون ... أنتم ركيزة الحركة المناهضة للحرب والموت".

وغزت روسيا أوكرانيا في 24 فبراير-شباط في أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية. وتصف موسكو تحركاتها بأنها "عملية خاصة" لنزع سلاح أوكرانيا وتقول أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون أن ذلك ذريعة لا أساس لها لشن حرب أثارت مخاوف من اندلاع صراع أوسع في أوروبا.

وتقول مجموعة أو.دي.في إنفو التي تراقب الاحتجاجات إن 13908 أشخاص اعتقلوا في مظاهرات مناهضة للحرب في روسيا منذ بدء الغزو.

وسجن نافالني العام الماضي عندما عاد إلى روسيا بعد تلقيه العلاج في ألمانيا إثر هجوم بغاز أعصاب سام خلال زيارة لسيبيريا في عام 2020. ونفت السلطات الروسية أنها وراء الهجوم.

وبوسع نافالني نشر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال محاميه وحلفائه.