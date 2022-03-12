البنتاغون لم يرصد مؤشرات على وجود قوات بيلاروسية في أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الجمعة إن الولايات المتحدة لم تر دليلاً على وجود قوات بيلاروسية في أوكرانيا.

وصرّح المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي للصحافيين "لم نر أي مؤشرات على تحرك عسكريين أو قوات بيلاروسية داخل أوكرانيا.. هذا لا يعني أن ذلك لا يمكن أن يحدث أو أنه لن يحدث".

وأضاف أن الولايات المتحدة اخذت علما بتعليقات الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو حول أن قوات بلاده "ستدافع عن الخطوط الخلفية للقوات الروسية إذا تعرضت للهجوم".

وأكد المتحدث أن "هذه هي المرة الأولى التي يقول فيها (لوكاشنكو) أي شيء عن مشاركة بيلاروس".

وقال مسؤول دفاعي أميركي كبير في وقت سابق الجمعة إن القوات الروسية أطلقت أكثر من 80 صاروخاً على أوكرانيا من بيلاروس.

ويمثل ذلك وفق المسؤول نحو 10 بالمئة من أكثر من 800 صاروخ روسي أطلق على أوكرانيا منذ بدء الغزو.

وأضاف المسؤول أن القوات الروسية أطلقت قرابة 400 صاروخ من داخل أوكرانيا بينما أطلق أقل من نصفها بقليل من روسيا.