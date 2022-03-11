الغزو الروسي لأوكرانيا: موسكو توسع هجومها وتستهدف مدينتين جديدتين غرب أوكرانيا

الغزو الروسي لأوكرانيا: موسكو توسع هجومها وتستهدف مدينتين جديدتين غرب أوكرانيامحادثة
اقتربت القوات الروسية الجمعة من كييف حيث قال مسؤولون إن العاصمة الأوكرانية تتحول إلى "حصن"، بينما اتهم الرئيس فولوديمير زيلينسكي موسكو باستهداف الممرات الإنسانية مرة أخرى. وما زال مئات الآلاف المدنيين عالقين في مدن أوكرانية بما في ذلك ماريوبول المحاصرة، وسط حملة قصف روسية بعد انتهاء المحادثات الأولى بين وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا في كييف من دون إحراز تقدم.
من جهة أخرى يعقد مجلس الأمن الدولي الجمعة جلسة طارئة بطلب من روسيا للبحث في ملف "الأسلحة البيولوجية" التي تؤكّد موسكو أنّ أوكرانيا تصنّعها بدعم من الولايات المتّحدة، في اتّهام سخّفته واشنطن ولندن خلال اجتماع للمجلس حول سوريا. وتتّهم روسيا حكومة كييف بأنّها تدير بالتعاون مع واشنطن مختبرات في أوكرانيا بهدف إنتاج أسلحة بيولوجية، وهو ما نفته العاصمتان.
وتحاصر القوات الروسية حالياً أربع مدن أوكرانية كبرى على الأقل. وقد وصلت آليات مدرعة إلى الأطراف الشمالية الشرقية لكييف حيث تعرضت الضواحي بما في ذلك إيربين وبوتشا لقصف مكثف لأيام.
أدناه أبرز المستجدات من الساحة الأوكرانية والدولية:
فيكتور أوربان: لا عقوبات على صادرات النفط والغاز الروسية
قال رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، في مقطع فيديو نُشر على صفحته على فيسبوك يوم الجمعة إن الاتحاد الأوروبي لن يفرض عقوبات على صادرات الغاز أو النفط الروسية.
وتأتي تصريحاته على هامش قمة يعقدها زعماء الاتحاد في فرنسا.
وأضاف أوربان "تمت تسوية القضية الأكثر أهمية بالنسبة لنا بطريقة ملائمة: لن تكون هناك عقوبات على الغاز أو النفط".
وزارة الدفاع الروسية تعلن السيطرة على مدينة فولنوفاخا الاستراتيجية
نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها إن الانفصاليين المدعومين من روسيا استولوا على مدينة فولنوفاخا الأوكرانية شمالي ميناء ماريوبول المحاصر المطل على بحر آزوف. وتعتبر فولنوفاخا ذات أهمية استراتيجية باعتبارها البوابة الشمالية لماريوبول.
قصف روسي على لوتسك ودنيبرو لأول مرة
وقالت الإدارة في بيان صباح الجمعة أن "ثلاث غارات جوية طالت المدينة وأصابت روضة أطفال ومبنى سكنيا ومصنع أحذية من طابقين اندلع فيه حريق"، موضحة أن "شخصاً واحداً توفي".
واستهدف القصف الجوي أيضا مدينة لوتسك في شمال غرب أوكرانيا.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف أن "المطارات العسكرية في لوتسك وإيفانو فرانكيفسك (مدينة في غرب أوكرانيا) توقفت عن العمل".
من جهته قال رئيس بلدية المدينة إيلهور بولشتشوك في منشور على فيسبوك "انفجارات من جهة المطار. الجميع إلى الملاجئ. لا تنشروا أي صور أو عناوين أو بيانات اتصال".
وتحدثت إدارة التدفئة في بلدية المدينة عن انقطاعات "بسبب الانفجارات".
القافلة العسكرية الروسية بطول 64 كلم بالقرب من كييف تنقسم وتعيد انتشارها
مجلس الأمن يجتمع الجمعة بطلب من روسيا
ذكر دبلوماسيون أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيجتمع يوم الجمعة بطلب من روسيا لمناقشة مزاعم قدمتها موسكو بلا دليل عن وجود أنشطة بيولوجية أميركية في أوكرانيا. ومن المتوقع أن يُعقد الاجتماع في الصباح.
وقال دميتري بوليانسكي النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في تغريدة على تويتر "طلبت البعثة الروسية اجتماعاً لمجلس الأمن في 11 مارس لبحث الأنشطة البيولوجية العسكرية للولايات المتحدة على أراضي أوكرانيا".
ونفت الولايات المتحدة يوم الأربعاء المزاعم الروسية ووصفتها بأنها "سخيفة" ولمحت إلى أن موسكو ربما تكون تمهد لاستخدام أسلحة كيماوية أو بيولوجية.
وكانت روسيا قد كررت مساء يوم الثلاثاء اتهاماتها على مدى عدة سنوات للولايات المتحدة بالعمل مع معامل أوكرانية لتطوير أسلحة بيولوجية. وزادت تلك المزاعم في وسائل الإعلام الروسية قبيل الهجوم العسكري الروسي في أوكرانيا، وصدرت أحدث الاتهامات يوم الأربعاء على لسان ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية.
الكونغرس يقر 14 ملياراً لأوكرانيا
ويفترض بالأموال المرصودة في الميزانية للأزمة الأوكرانية أن تتيح لكييف حماية الشبكة الكهربائية في البلاد والتصدّي للهجمات السيبرانية والاستحواذ على أسلحة دفاعية. كما تلحظ هذه الحزمة المالية الضخمة مبلغ 2.6 مليار دولار للمساعدات الإنسانية وأكثر من مليار دولار لدعم اللاجئين الأوكرانيين الذين فروا من بلدهم بسبب الحرب.
فيسبوك يسمح بالمنشورات المعادية للجيش الروسي
وقال آندي ستون المسؤول عن الاتصالات في ميتا"، الشركة الأم لفيسبوك، إنّه "بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، فقد سمحنا مؤقتاً بأشكال من التعبير السياسي تنتهك في العادة قواعدنا المتعلقة بالخطاب العنيف مثل "الموت للغزاة الروس"، مشدّداً بالمقابل على "أنّنا نواصل عدم السماح بالدعوات التي تدعو للعنف ضدّ مدنيين روس".
زيلينسكي يتهم موسكو باستهداف ممر إنساني
وقال زيلينسكي في رسالة مصوّرة إنّ "القوات الروسية لم توقف إطلاق النار. على الرّغم من كل شيء قرّرتُ إرسال قافلة مركبات إلى ماريوبول محمّلة بالطعام والماء والأدوية (...) لكنّ المحتلّين شنّوا هجوماً بالدبابات استهدف بالضبط المكان الذي كان يفترض أن تمرّ فيه" هذه القافلة، مشيراً إلى أنّ نحو 100 ألف شخص تمكنّوا في اليومين الماضيين من مغادرة مدن أوكرانية أخرى عبر ممرات إنسانية أقيمت لهذا الغرض.