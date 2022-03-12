الغزو الروسي لأوكرانيا: الجيش الروسي ينتشر على أبواب كييف ويحاصر ماريوبول

الغزو الروسي لأوكرانيا: الجيش الروسي ينتشر على أبواب كييف ويحاصر ماريوبولمحادثة
تتمركز القوات الروسية صباح السبت حول كييف و"تغلق" مدينة ماريوبول التي يعيش فيها آلاف السكان في ظروف قاسية بجنوب أوكرانيا التي تشهد عمليات قصف منذ أكثر من أسبوعين. وذكرت وسائل الإعلام المحلية صباح السبت أن صفارات الإنذار بحدوث قصف دوت في كل الأراضي الأوكرانية، بما في ذلك في المدن الكبرى كييف وأوديسا ودنيبرو وخاركيف.
وقالت المنظمة غير الحكومية أطباء بلا حدود أن مدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية المحاصرة منذ نحو 12 يوماً وتتعرض لقصف روسي باستمرار، باتت في وضع "شبه ميؤوس منه". وأضافت أن "مئات الآلاف من الأشخاص" يقيمون فيها بلا مياه وبلا تدفئة، بينما تتحدث حصيلة رسمية عن سقوط 1582 قتيلاً.
أدناه أبرز مستجدات الغزو الروسي لأوكرانيا:
روسيا تعلن تدمير 3491 موقع عسكري في أوكرانيا
نقلت وكالات الأنباء الروسية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف قوله يوم السبت إن القوات الروسية دمرت 3491 من مرافق البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا حتى الآن. وقال كوناشينكوف إن القوات الروسية "تواصل هجومها في أوكرانيا على جبهة واسعة".
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زيلينسكي: إجلاء 7144 شخصاً من 4 مدن أوكرانية
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب بثه التلفزيون إنه تم إجلاء 7144 شخصاً في المجمل من أربع مدن أوكرانية يوم الجمعة، وهو عدد أقل بكثير من العدد الذي تمكن من المغادرة في كل يوم من اليومين السابقين.
واتهم زيلينسكي روسيا برفض السماح للناس بالخروج من مدينة ماريوبول المحاصرة وقال إن أوكرانيا ستحاول مرة أخرى توصيل الطعام والأدوية إلى هناك يوم السبت.
وقالت السلطات الأوكرانية إن عدداً من المدن شهد مغادرة ما يقرب من 40 ألفا عبر ممرات إنسانية يوم الخميس كما فر 35 ألفا يوم الأربعاء.
سماع صفارات الإنذار في معظم أوكرانيا
ذكرت وسائل إعلام محلية أن صفارات الإنذار من الغارات الجوية سُمعت في معظم المدن الأوكرانية في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت لحث الناس على الاحتماء.
وأفاد عدد من وسائل الإعلام الأوكرانية المحلية بسماع صفارات الإنذار في العاصمة كييف، ومدينة لفيف الغربية، وخاركيف، وتشيركاسي،وكذلك في منطقة سومي في شمال شرق البلاد.
وأعادت القوات الروسية على ما يبدو تنظيم صفوفها يوم الجمعة لشن هجوم محتمل على كييف حيث أظهرت صور الأقمار الصناعية قيام تلك القوات بإطلاق نيران المدفعية أثناء تقدمها صوب العاصمة الأوكرانية.
الجيش الروسي يواصل انتشاره حول كييف
قالت شركة أمريكية خاصة إن الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية يوم الجمعة أظهرت أن وحدات عسكرية روسية تواصل انتشارها بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف وتطلق نيران المدفعية بكثافة صوب مناطق سكنية.
وأضافت شركة ماكسر تكنولوجيز أن النيران اندلعت في عدد من المنازل والمباني وشوهدت أضرار واسعة النطاق في أنحاء بلدة تقع شمال غربي كييف.
ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من اللقطات التي ظهرت في الصور.
وزارة الدفاع البريطانية: روسيا تقصف غرب أوكرانيا
قالت بريطانيا يوم الجمعة إن القوات الجوية والصاروخية الروسية نفذت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ضربات على مدينتي لوتسك وإيفانو فرانكيفسك في غرب أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع البريطانية في تحديث استخباراتي على تويتر إن الطائرات التعبوية الروسية التي تدعم تقدم القوات البرية الروسية تعتمد بشكل أساسي على ذخائر "غبية" غير موجهة.