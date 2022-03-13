في اليوم الـ18 للغزو.. تصعيد ٌ روسي ووعيدٌ أوكراني

في اليوم الـ18 للغزو.. تصعيد ٌ روسي ووعيدٌ أوكرانيمحادثة
في اليوم الثامن عشر من الغزو، كثّفت القوات الروسية هجماتها على مدن وبلدات أوكرانيا التي حذر رئيسها أن تلك القوات ستواجه قتالا حتى الموت إذا حاولت احتلال العاصمة كييف.
وفيما يلي أبرز مستجدات الغزو الروسي لأوكرانيا وتداعياته ميدانياً وسياسياً واقتصادياً:
اتهم مسؤول أمني أوكراني في منطقة لوغانسك شرق البلاد الجيش الروسي ليل السبت الأحد بقصف بلدته بقنابل فوسفورية.
ووفق أوليكسي بيلوشيتسكي قائد شرطة بوباسنا الواقعة على بعد حوالي مئة كيلومتر غرب لوغانسك، استخدم الروس قنابل فوسفورية في منطقته.
في دونباس أيضا، أصيب بالضربات قطار في كراماتورسك ينقل نازحين باتجاه لفيف ليل السبت الأحد، وفق قائد المنطقة العسكرية لمنطقة دونيتسك بافلو كيريلينكو الذي أكد أن القصف خلف قتيلا وجريحا.
كما طالت المعارك كنيستين أرثوذكسيتين في سفياتوغورسك وسيفيرودونيتسك بدونباس يحتمي فيهما مدنيون، وفق السلطات الإقليمية التي لم تكشف حصيلة الأضرار.
تقع هذه المناطق في أجزاء من منطقتي لوغانسك ودونيتسك لم تكن جزءا من "الجمهوريتين" الانفصاليتين المواليتين لروسيا حتى بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير.
البابا فرنسيس يدعو إلى وقف "المجرزة" في أوكرانيا
دعا البابا فرنسيس الأحد إلى وقف "المجزرة" و"الهجوم المسلح غير المقبول" في أوكرانيا التي باشرت القوات الروسية غزوها في 24 شباط/فبراير.
ودان البابا "الوحشية" المتمثلة في قتل أطفال ومدنيين، وأضاف متحدثاً بعد صلاة الأحد "أوقفوا هذه المجزرة".
35 قتيلا جراء الضربات على قاعدة عسكرية غرب أوكرانيا وفق حصيلة جديدة (حاكم المنطقة)
قتل 35 شخصا في قصف لقاعدة عسكرية ليلا في غرب أوكرانيا الذي ظل حتى الآن بمنأى نسبيا عن الضربات الروسية، بينما سقط تسعة قتلى آخرين جراء عمليات قصف في ميكولاييف في جنوب البلاد وفق ما أفادت السلطات المحلية الأحد، ويأتي ذلك وسط خشية من أن تتعرض العاصمة كييف لحصار مطبق.
تقع القاعدة العسكرية في يافوريف على بعد حوالي أربعين كيلومترا شمال غرب لفيف حيث توافد كثير من النازحين، وحوالى عشرين كيلومترا من الحدود مع بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي. وكانت القاعدة في السنوات الأخيرة ميدان تدريب للقوات الأوكرانية تحت إشراف مدربين أجانب، لا سيما أميركيين وكنديين.
وبحسب حصيلة محدثة أعلنها حاكم المنطقة مكسيم كوزيتسكي، قُتل جراء الضربات 35 شخصا وأصيب 134 آخرون.
وكان قد أعلن في حصيلة أولية عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة 57 آخرين في الضربات على القاعدة.
وسبق أن استهدفت ضربات مطارا عسكريا في لوتسك (شمال غرب) السبت، ما أسفر عن مقتل أربعة عسكريين أوكرانيين، كما استهدف مطار إيفانو فرانكيفسك في أقصى الغرب.
تركيا طلبت مساعدة روسيا لإجلاء رعاياها من ماريوبول (وزير)
قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو للصحافيين الأحد أن تركيا طلبت من روسيا مساعدتها على إجلاء رعاياها من مدينة ماريوبول المحاصرة في أوكرانيا.
وأوضح "اتصلنا أمس (السبت) بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وطلبنا منه المساعدة لإجلاء رعايانا".
تسعة قتلى في عمليات قصف على ميكولاييف في جنوب أوكرانيا
قتل تسعة أشخاص الأحد في ضربات روسية على مدينة ميكولاييف الساحلية القربية من أوديسا في جنوب أوكرانيا، وفق ما أفاد حاكم المنطقة عبر تطبيق تلغرام.
وكتب فيتالي كيم "قتل تسعة أشخاص في قصف لهؤلاء الأوغاد"، من دون أن يكشف على الفور مزيدا من التفاصيل.
تسعة قتلى و57 جريحا حصيلة الضربة الروسية على قاعدة عسكرية قرب لفيف (السلطات المحلية)
أوقعت الضربات التي استهدفت فجر الأحد قاعدة عسكرية في غرب اوكرانيا تسعة قتلى و57 جريحا وفق حصيلة أولى وفرتها السلطات العسكرية المحلية ورئيس بلدية لفيف المجاورة.
وقال الحاكم العسكري لمنطقة لفيف ماكسيم كوزتسكي عبر "تلغرام"، "للأسف جرح 57 شخصا ونقلوا إلى المستشفيات، وقتل تسعة أبطال". وأورد أندري سادوفي رئيس بلدية لفيف الواقعة على بعد حوالى أربعين كيلومترا عن القاعدة، الحصيلة نفسها عبر تلغرام أيضا.