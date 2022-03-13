في اليوم الـ18 للغزو.. تصعيد ٌ روسي ووعيدٌ أوكراني

35 قتيلا جراء الضربات على قاعدة عسكرية غرب أوكرانيا وفق حصيلة جديدة (حاكم المنطقة)



قتل 35 شخصا في قصف لقاعدة عسكرية ليلا في غرب أوكرانيا الذي ظل حتى الآن بمنأى نسبيا عن الضربات الروسية، بينما سقط تسعة قتلى آخرين جراء عمليات قصف في ميكولاييف في جنوب البلاد وفق ما أفادت السلطات المحلية الأحد، ويأتي ذلك وسط خشية من أن تتعرض العاصمة كييف لحصار مطبق.



تقع القاعدة العسكرية في يافوريف على بعد حوالي أربعين كيلومترا شمال غرب لفيف حيث توافد كثير من النازحين، وحوالى عشرين كيلومترا من الحدود مع بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي. وكانت القاعدة في السنوات الأخيرة ميدان تدريب للقوات الأوكرانية تحت إشراف مدربين أجانب، لا سيما أميركيين وكنديين.



وبحسب حصيلة محدثة أعلنها حاكم المنطقة مكسيم كوزيتسكي، قُتل جراء الضربات 35 شخصا وأصيب 134 آخرون.



وكان قد أعلن في حصيلة أولية عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة 57 آخرين في الضربات على القاعدة.



وسبق أن استهدفت ضربات مطارا عسكريا في لوتسك (شمال غرب) السبت، ما أسفر عن مقتل أربعة عسكريين أوكرانيين، كما استهدف مطار إيفانو فرانكيفسك في أقصى الغرب.













