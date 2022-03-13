شاهد: مسيرات حاشدة في ألمانيا ضدّ الغزو الروسي لأوكرانيا

تظاهر عشرات آلاف الأشخاص الأحد في عدد من المدن الألمانية ضد الغزو الروسي لأوكرانيا، وفق ما أفادت الشرطة وجهات منظّمة للاحتجاجات.

وفي برلين، بالقرب من بوابة براندنبرغ، رفع مشاركون في تظاهرة لافتات بلوني العلم الأوكراني كُتب عليها "ضعوا حداً لبوتين" و"ضعوا حداً للحرب".

وبحسب تقديرات الشرطة راوح عدد المتظاهرين بين 20 ألفاً و30 ألفاً.

في فرانكفورت، أعرب نحو 11 ألفاً عن تضامنهم مع الأوكرانيين، وفق الشرطة التي أوضحت أن التظاهرات جرت بهدوء. ورفع المتظاهرون أعلام أوكرانيا والاتحاد الأوروبي وهتفوا "ضعوا حداً للحرب".

ونُظّمت مسيرات مماثلة في شتوتغارت ولايبزيغ وهامبورغ شارك فيها شبان ومسنّون وأفراد أسر مع أطفالهم. ونظّم التظاهرات تجمّع يضم أكثر من 40 منظّمة للدفاع عن حقوق الإنسان، ونقابات وجمعيات مسيحية.

وبالإجمال بلغ عدد المشاركين في التحرّكات الاحتجاجية الأحد في ألمانيا ضد الغزو الروسي لأوكرانيا نحو 125 ألف شخص، وفق الجهات المنظّمة.

لكن زخم المشاركة في برلين كان أقل مما كان عليه قبل أسبوعين، إذ تظاهر بعد ثلاثة أيام على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا نحو مئة ألف شخص في العاصمة الألمانية.