شاهد: الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يزور الجنود الجرحى في مستشفى عسكري

تنقل الأحد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى المستشفى العسكري في كييف لزيارة الجنود المصابين خلال القتال مع القوات الروسية. ونقل الجنود المصابون إلى المستشفى العسكري إثر تعرضهم لإصابات متفاوتة في منطقة كييف. وخلال الزيارة التي شملت غرف التمريض وقاعات الإنعاش منح زيلينسكي الأوسمة والميداليات العسكرية للشجاعة والتفاني للجنود، كما كرم موظفي المستشفى لعملهم النموذجي في ظروف صعبة.

وفي آخر التطورات على خط المواجهة، قتل شخص واحد على الأقل وجرح 12 آخرون جراء ضربة على مبنى سكني في كييف، وفق ما أعلن جهاز الإسعاف الأوكراني في وقت تستعر المعارك على مشارف العاصمة التي تسعى القوات الروسية إلى محاصرتها.

وكتبت أجهزة الطوارئ الأوكرانية على حسابها على تطبيق تلغرام أن مبنى مكوّنًا من ثماني طبقات في حيّ أوبولون في شمال كييف، استُهدف فجرًا على الأرجح "بنيران مدفعية" ما تسبب بحريق تمكن رجال الإطفاء من السيطرة عليه.

وخلال ليلة السبت إلى الأحد، استهدفت القوّات الروسيّة قاعدة يافوريف العسكريّة الواقعة على بُعد عشرين كلم من الحدود مع بولندا عضو الحلف الأطلسي وعلى مسافة نحو أربعين كلم من مدينة لفيف الكبيرة حيث يقطن عدد كبير من النازحين.

وطالب زيلينسكي الحلف الأطلسي الإثنين بفرض منطقة حظر طيران فوق بلاده، معتبرًا أنّ التمنّع عن ذلك سيؤدّي إلى هجوم روسي على دول الحلف. وقال "إذا لم تُغلقوا سماءنا، ستكون مجرّد مسألة وقت قبل أن تسقط الصواريخ الروسيّة على أراضيكم، على أراضي الناتو". وتابع الرئيس الأوكراني "ثلاثون صاروخًا على منطقة لفيف وحدها"، مذكّرًا بأنّه "حذّر بشكل واضح، العام الماضي، قادة الناتو، من اندلاع الحرب في حال لم تُتّخذ إجراءات احترازيّة صارمة حيال الاتّحاد الروسي".