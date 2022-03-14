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المملكة المتحدة

وزير بريطاني يكشف الهدف وراء زيارة جونسون إلى السعودية

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بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
صورة من لقاء سابق بين جونسون ووزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير
صورة من لقاء سابق بين جونسون ووزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير   -   حقوق النشر  AP Photo

قال وزير بريطاني كبير يوم الاثنين إن بوريس جونسون يقود جهودا لإشراك السعودية في أزمة الطاقة الحالية في أعقاب تقارير قالت إن رئيس الوزراء البريطاني سيسعى لإقناع الرياض بزيادة الإنتاج.

وذكرت صحيفة تايمز أن جونسون سيتوجه إلى السعودية هذا الأسبوع.

وقال وزير الصحة ساجد جاويد لشبكة سكاي نيوز "نحن لا نعتمد بشكل مباشر كدولة على نفطها لكن أسعار الطاقة والحصول على الطاقة مسألة مهمة للغاية."

وردا على سؤال حول ما إذا كانت بريطانيا تتغاضى عن سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان قال "يسعدني أن تكون لدينا هذه العلاقة مع السعودية حيث يمكننا التحدث عن قضايا حقوق الإنسان وكذلك علاقتنا على المدى الأطول".

وأضاف: "لدينا علاقة صريحة معهم فهي دولة مهمة جدا بالنسبة لنا وأعتقد أنه من الصواب أن يقود رئيس الوزراء هذا الجهد لإشراك السعودية بشكل أكبر في الأحداث التي نراها تحدث الآن ".