وزير بريطاني يكشف الهدف وراء زيارة جونسون إلى السعودية

قال وزير بريطاني كبير يوم الاثنين إن بوريس جونسون يقود جهودا لإشراك السعودية في أزمة الطاقة الحالية في أعقاب تقارير قالت إن رئيس الوزراء البريطاني سيسعى لإقناع الرياض بزيادة الإنتاج.

وذكرت صحيفة تايمز أن جونسون سيتوجه إلى السعودية هذا الأسبوع.

وقال وزير الصحة ساجد جاويد لشبكة سكاي نيوز "نحن لا نعتمد بشكل مباشر كدولة على نفطها لكن أسعار الطاقة والحصول على الطاقة مسألة مهمة للغاية."

وردا على سؤال حول ما إذا كانت بريطانيا تتغاضى عن سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان قال "يسعدني أن تكون لدينا هذه العلاقة مع السعودية حيث يمكننا التحدث عن قضايا حقوق الإنسان وكذلك علاقتنا على المدى الأطول".

وأضاف: "لدينا علاقة صريحة معهم فهي دولة مهمة جدا بالنسبة لنا وأعتقد أنه من الصواب أن يقود رئيس الوزراء هذا الجهد لإشراك السعودية بشكل أكبر في الأحداث التي نراها تحدث الآن ".