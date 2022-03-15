شاهد: مع اقتراب موسم الربيع.. الآلاف من الهنود في الشارع للاحتفال بمهرجان هولي للألوان

تجمعت المئات من النساء الأرامل في معبد جوبيناث في بلدة فريندافان بشمال الهند لإحياء مهرجان الألوان أو ما يعرف بمهرجان هولي. وللمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، خرج آلاف الهنود إلى الشارع للاحتفال بهذه المناسبة الشعبية التي تحتفي بحلول فصل الربيع، متحررين من القيود التي فرضت في الأعوام السابقة لمكافحة فيروس كورونا. وبالمناسبة تقام احتفالات ضخمة في مختلف أنحاء البلاد، ويتم نثر مسحوق الألوان والمياه المصبوغة وسط اجواء صاخية.
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