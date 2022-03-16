أميركي يعترف بتهريب عقارب حية من وإلى ألمانيا

اعترف رجل أميركي بأنه هرّب بطريقة غير مشروعة عشرات العقارب الحية من ألمانيا وإليها، كان يخبئها أحياناً في علب شوكولاتة مزيفة، وفق ما أعلنت وزارة العدل الأميركية.

ويواجه الرجل البالغ 39 عاماً والمقيم في ولاية أوريغن عقوبة السجن لمدة تصل إلى عام وغرامة قدرها مئة الف دولار وثلاث سنوات من الحرية المراقبة، بحسب بيان صادر عن الوزارة.

وكانت وكالة إدارة الحياة البرية الأميركية قد اتهمت الرجل بعدم امتلاكه تصريح تصدير، وقد أقر بأنه مذنب فعلاً بمخالفة قانونً أميركي يحظر تهريب بعض الحيوانات البرية.

وحُدد 22 حزيران/يونيو المقبل موعداً للنطق بالحكم.