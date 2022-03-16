فرنسا مستعدة لبحث منح جزيرة كورسيكا الحكم الذاتي إثر العنف والمواجهات التي تشهده منذ أيام

نقلت صحيفة في كورسيكا عن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان قوله قبيل زيارة مرتقبة له الأربعاء إن باريس مستعدة لتخفيف قبضتها عن كورسيكا في عملية قد تقود إلى حكم ذاتي محتمل للجزيرة.

وقال دارمانان لصحيفة كورس ماتان إن الحكومة عازمة على الدخول في "مشاورات غير مسبوقة بشأن أمور مؤسسية" وأضاف أنه "مستعد للوصول إلى حد الحكم الذاتي".

ونُشرت تصريحات الوزير قبيل زيارة مزمعة لمدة يومين سيقوم بها لكورسيكا بعد أن أحيت احتجاجات الأسبوع الماضي التوتر بين كورسيكا وباريس.

وتشهد الجزيرة الفرنسية مواجهات وأعمال عنف منذ الاعتداء في الثاني من آذار/مارس داخل السجن على الناشط المنادي بالاستقلال إيفان كولونا المحكوم عليه بالحبس مدى الحياة بعد إدانته بتهمة قتل مسؤول الإدارة المحلية كلود إرينياك في العام 1998.

دخل إيفان كولونا المحكوم بالسجن المؤبد، في غيبوبة منذ تعرضه للاعتداء على يد سجين آخر مدان بـ"الإرهاب".

وتحولت المظاهرات المؤيدة لإيفان كولونا في الجزيرة إلى "شغب"، وفق المدعي العام في المدينة الواقعة في شمال كورسيكا، وبلغت الحصيلة 67 جريحاً من بينهم 44 من أفراد الشرطة.

وتخلل المظاهرات شعارات مثل "الدولة الفرنسية القاتلة"، أو "حرية حرية"، ورفعت العديد من أعلام كورسيكا.