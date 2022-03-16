فايزر وبيونتك تسعيان للموافقة على جرعة معززة ثانية للبالغين أكثر من 65 عاما

أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن شركة فايزر وشريكتها الألمانية بيونتك تسعيان إلى الحصول على الموافقة على الاستخدام الطارئ لجرعة معززة ثانية للقاحهما المضاد لكوفيد-19 لمن تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر.

وقال تقرير الصحيفة مستشهدا بثلاثة أشخاص على اطلاع بالأمر إن طلب الموافقة المقدم إلى إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية من المتوقع أن يشمل بيانات تم تجميعها في إسرائيل، حيث تمت الموافقة على منح جرعة تنشيطية ثانية للعديد من الأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم 18 عاما.

ولم ترد الشركة أو إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية على طلب من رويترز للتعليق.

وتعطي إسرائيل جرعة رابعة من اللقاح منذ بداية يناير- كانون الثاني للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما، ومنذ نهاية الشهر نفسه للذين تتجاوز أعمارهم 18 عاما وتنطبق عليهم معايير مثل المعاناة من ضعف المناعة أو التعرض لخطر العدوى من خلال العمل.

وأثار مسؤولو الصحة الأمريكيون، ومن بينهم خبير الأمراض المعدية أنتوني فاوتشي، احتمال الحاجة إلى جرعة رابعة عدة مرات.

وقال ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي لشركة فايزر للصحفيين عدة مرات خلال الأسبوع الماضي إنه سيكون هناك حاجة إلى جرعة رابعة من اللقاح لتعويض ضعف الحماية المكتسبة من الجرعة الثالثة.

وقال لواشنطن بوست الأسبوع الماضي إن البيانات تشير إلى أن جرعة رابعة من اللقاح تُحسن بشكل كبير الحماية من سلاسة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا مقارنة مع الجرعة الثالثة بعد فترة تتراوح من ثلاثة إلى ستة أسابيع.

وتشهد عدة دول منذ بداية الشهر قفزة في عدد الإصابات بكوفيد-19. في الصين، قررت السلطات أعادة فرض الحجر الصحي على عدة مدن. وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين الأربعاء أن بر الصين الرئيسي سجل 1952 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء، مقابل 3602 في اليوم السابق.

وفي كوريا الجنوبية، قالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن البلاد تسجل عددا غير مسبوق لحالات الإصابة اليومية بكوفيد-19 بلغ 400741، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه البلاد إلى المزيد من التخفيف في قواعد التباعد الاجتماعي على الرغم من موجة الإصابات بالمتحور أوميكرون. أما في ألمانيا، أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية الأربعاء ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 17 مليونا و695210 بعد تسجيل 262593 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 126142 بعد تسجيل 269 وفاة جديدة.