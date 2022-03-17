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غزة

شاهد: أم فلسطينية تدعم عائلتها من خلال صنع وبيع الفوانيس في قطاع غزة

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بقلم:  يورونيوز
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أم فلسطينية تدعم عائلتها من خلال صنع وبيع الفوانيس في مدينة خان يونس بقطاع غزة قبل شهر رمضان
أم فلسطينية تدعم عائلتها من خلال صنع وبيع الفوانيس في مدينة خان يونس بقطاع غزة قبل شهر رمضان   -   حقوق النشر  AP Photo

تدعم الأم الفلسطينية ريحان شراب، البالغة من العمر 28 عاما، عائلتها من خلال صنع وبيع الفوانيس في مدينة خان يونس بقطاع غزة قبل شهر رمضان.

ويعتبر الفانوس من أهم الديكورات التي تزين بها طاولة الإفطار أو نوافذ المتاجر والشرفات في هذا الشهر المقدس.

وتقول ريحان إن الفوانيس تحظى بإقبال وشعبية كبيرة بين الزبائن، مضيفة أن الناس يفضلون الفوانيس المصنوعة يدويا لأنها غير متوفرة بشكل كبير.

وتصنع الأم الفلسطينية الفوانيس بأحجام مختلفة يتراوح طولها بين 10 سنتمتر ومترين، وتبيعها بسعر يبدأ من 3 شيكل (حوالي دولار واحد) و100 شيكل (30 دولارا).

في العام الماضي، غابت أجواء شهر رمضان عن أحياء قطاع غزة بسبب الإغلاق والحرب التي استمرت 11 يوما مع إسرائيل.