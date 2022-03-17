الأمم المتحدة تقرر إقامة علاقة رسمية ومستدامة مع أفغانستان وبقيادة حركة طالبان

صادق مجلس الأمن الدولي الخميس على قرار يقضي بإقامة علاقة رسمية ومستدامة مع أفغانستان بقيادة حركة طالبان التي لم يتمّ الاعتراف بنظامها بعد على الساحة الدولية.

يفصّل القرار الذي لا يتضمّن كلمة "طالبان"، المهمة الجدية للبعثة السياسية للأمم المتحدة في أفغانستان "مانوا" لمدة عام. وحصل القرار على 14 صوتًا وامتنعت روسيا وحدها عن التصويت.

يتضمن القرار عدة جوانب للتعاون على الصعيدين الإنساني والسياسي وفي مجال حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق النساء والأطفال والصحفيين.

وقالت منى جول، السفيرة النروجية لدى الأمم المتحدة التي صاغت بلادها القرار، لوكالة فرانس برس إن "هذه المهمة الجديدة لمانوا أساسية ليس فقط للاستجابة للأزمة الإنسانية والاقتصادية فورًا، إنما أيضًا لتحقيق هدفنا الأساسي وهو إرساء السلام والاستقرار في أفغانستان".

وأضافت جول: "يرسل المجلس رسالة واضحة مع هذه المهمة الجديدة: لدى مانوا دور حاسم تلعبه في الترويج للسلام والاستقرار في أفغانستان ولدعم الشعب الأفغاني في وقت يواجه تحديات وانعدام استقرار غير مسبوق".