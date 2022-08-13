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أفغانستان

شاهد: مسلحون من طالبان يطلقون النار في الهواء لتفريق تظاهرة نسائية

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بقلم:  يورونيوز
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مسلح من طالبان يطلق النار لتفريق مظاهرة نسائية في كابول
مسلح من طالبان يطلق النار لتفريق مظاهرة نسائية في كابول   -   حقوق النشر  مجتزأ من فيديو لفرانس برس

أطلق مسلحون من طالبان السبت النار في الهواء في كابول لتفريق تظاهرة نظمتها نساء يطالبن بالحق في العمل والتعليم بعد نحو عام من وصول الحركة الإسلامية إلى السلطة في أفغانستان، كما ذكر صحافيون من وكالة فرانس برس.

وسارت نحو أربعين امرأة يهتفن "الخبز والعمل والحرية" أمام وزارة التعليم قبل أن تقوم مجموعة من مقاتلي طالبان بتفريقهن بإطلاق رشقات رصاص في الهواء بعد نحو خمس دقائق من بدء التظاهرة.

وطارد مقاتلو الحركة بعض المتظاهرات اللواتي لجأن إلى المتاجر المجاورة، وقاموا بضربهن بأعقاب البنادق.

ورفعت المتظاهرات لافتة كتب عليها "15 أغسطس يوم أسود"، في إشارة إلى ذكرى سيطرة الحركة على السلطة في البلاد العام الماضي، في إطار مطالبتهن بحقوقهن في العمل والمشاركة السياسية.

وهتفت المتظاهرات قبل تفريقهن "العدل العدل. سئمنا الجهل".

المصادر الإضافية • أ ف ب