بعد منع النساء من ركوب الطائرات.. طالبان توقف الموظفين الحكوميين غير الملتحين

ذكر مصدر لرويترز، أن وزارة الآداب العامة التابعة لإدارة طالبان قامت يوم الاثنين بدوريات في مداخل جميع المكاتب الحكومية للتأكد من إطلاق الموظفين لحاهم والتزامهم بالزي الرسمي.

وقالت ثلاثة مصادر، إن ممثلين لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمروا جميع الموظفين الحكوميين بعدم حلاقة لحاهم وارتداء لباس محلي مكون من قميص طويل وفضفاض وسروال وعمامة.

وأضافت المصادر، أنه تم إبلاغ الموظفين بأنهم من الآن فصاعدا لن يتمكنوا من دخول المكاتب وسيتم فصلهم من وظائفهم في نهاية الأمر إذا لم يلتزموا بالزي الرسمي.

حظر بي بي سي

وقالت هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) في وقت سابق من اليوم، إن حركة طالبان منعت بث أخبار تلفزيون الهيئة باللغات المحلية الرئيسية الثلاث في أفغانستان.

ولم يرد متحدث باسم وزارة الثقافة والإعلام بحكومة طالبان على طلب للتعليق.

وقال طارق كفالة رئيس قسم اللغات في الخدمة العالمية لبي.بي.سي في بيان يوم الأحد "تم وقف بث نشرات أخبار تلفزيون بي.بي.سي بلغات البشتون والفارسية والأوزبكية في أفغانستان بعد أن أمرت طالبان القنوات التلفزيونية الشريكة بإزالة المحطات الدولية من موجات البث الخاصة بها".

وقال كفالة إن "هذا تطور مقلق في وقت يواجه فيه الشعب الأفغاني غموضا واضطرابا" ودعا إلى رفع الحظر.

ومنذ توليها السلطة في أغسطس/ آب تتخذ حركة طالبان الكثير من الخطوات المتشددة.

ومنعت طالبان قبل أيام عشرات النساء من الصعود إلى الطائرات بهدف السفر، من دون محرم.

وذكرت وكالة أسوشييتد برس الأمريكية نقلاً عن المسؤولين الذين لم يكشفوا عن هوياتهم حماية لأنفسهم، إن عشرات النساء اللواتي أردن السفر من مطار كابول الدولي في رحلات داخلية وخارجية مُنعن من ذلك لأنهن كنّ وحيدات ومن دون محرم.

وبعد ساعات من إعادة فتح المدارس، أمرت الحركة المتشددة بإغلاق المدارس الثانوية للفتيات مجددا في أفغانستان يوم الأربعاء.