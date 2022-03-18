شاهد: في ذكرى ضم القرم.. بوتين يؤكد أمام الآلاف أنّ روسيا ستحقق كلّ أهدافها في أوكرانيا

استغل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تجمعاً حاشداً في استاد مكتظ بالجموع يوم الجمعة ليسوق مبررات غزوه لأوكرانيا، ووعد عشرات الألوف من الحاضرين الذين يلوحون بالأعلام الروسية بأن جميع أهداف الكرملين ستتحقق.

قال بوتين في التجمع الحاشد بملعب لوجنيكي في موسكو "نعرف ما يجب علينا أن نفعله وكيف وبأي تكلفة. وسنحقق كل خططنا بشكل تام". وأضاف أن الجنود، الذين يقاتلون فيما تسميه روسيا "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا، يبرزون وحدة روسيا.

وقال بوتين "جنباً إلى جنب، يساعدون بعضهم البعض، ويدعمون بعضهم البعض، وعند الحاجة، يحمون بعضهم البعض من الرصاص بأجسادهم مثل الإخوة الأشقاء. هذه الوحدة لم تكن موجودة من فترة طويلة".

واختفى بوتين فجأة الجمعة عن الشاشات في خضمّ الخطاب الذي كان يلقيه أثناء عرض موسيقي كبير في موسكو بمناسبة ضمّ شبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014، وبرر الكرملين الحادثة بأنها ناجمة عن عطل تقني.

وكان بوتين يشيد ببطولة الجنود الروس المنخرطين في النزاع في أوكرانيا، أمام عشرات آلاف الاشخاص في استاد، عندما بدأت قناة "روسيا 24" الروسية الرسمية فجأة عرض مشاهد أخرى من الحدث نفسه وخطابات رسمية وأغانٍ شعبية.

بعد 15 دقيقة، استأنف التلفزيون بثّ خطاب الرئيس الروسي لكن متأخراً. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بعد ذلك إلى وكالات الأنباء الروسية أن البث انقطع بسبب "عطل تقني في خادم".

ويقول الرئيس الروسي إن العملية الجارية في أوكرانيا ضرورية لأن الولايات المتحدة كانت تستخدمها لتهديد بلاده، مضيفا أن واجب روسيا الدفاع في مواجهة "إبادة جماعية" تقوم بها أوكرانيا للناطقين بالروسية.

من جانبها، تقول أوكرانيا إنها تدافع عن وجودها وإن مزاعم بوتين عن الإبادة الجماعية مجرد هراء. ويؤكد الغرب أن المزاعم عن رغبته في تمزيق روسيا محض خيال.

وهذه أول مشاركة في تجمع للرئيس الروسي منذ إعلانه غزو أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي.