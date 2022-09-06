سوريا: العثور على عشرات الكيلوغرامات من حبوب الكبتاغون في أوان فخارية في دمشق

أكدت السلطات السورية اكتشاف 24 كيلوغراما من حبوب الكبتاغون المخدرة والتي تمّت صناعتها على شكل أوانٍ فخارية مغلّفة بمادة لاصقة ذات لونٍ بنّي. وقالت وزارة الداخلية عبر منصتها على فيسبوك للتواصل الاجتماعي إن فرع مكافحة المخدرات في العاصمة دمشق ضبط الحبوب المخدرة المصنّعة على شكل صحون فخارية شبيهة بتلك المستخدمة لتناول الطعام.

وتمكنت مصالح الأمن من القبض على مشتبه به في ترويج المخدرات خلال محاولة التهريب. وأوضحت الوزارة في بيان: "تبيّن أن" الأواني عبارة عن حبوب من مادة الكبتاغون المخدر مهروسة ومصنعة على شكل صحون فخارية مغلفة بلاصق بلون بنّي".

ونجحت الشرطة السورية في الأشهر الأخيرة في مصادرة شحنات معتبرة من حبوب الكبتاغون التي كان المهربون يضعونها في شحنات الخضر أو السجائر، وغيرها من الأساليب الأخرى لإخفاء الحبوب المهلوسة مثل وضعها داخل شحنات من البرتقال البلاستيكي أو أزرار القمصان أو داخل حبات الزيتون أو الرمان.

وصناعة الكبتاغون ليست جديدة في المنطقة، وتُعد سوريا المصدر الأبرز لتلك المادة منذ ما قبل اندلاع الحرب عام 2011، إلا أن النزاع جعل تصنيعها أكثر رواجاً وتصديراً.