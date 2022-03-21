رئيس الوزراء الإسرائيلي وولي عهد أبوظبي في مصر لإجراء محادثات مع الرئيس السيسي

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء نفتالي بينيت سافر إلى مصر الإثنين في زيارة لم يعلن عنها مسبقا، وأنه سيجري محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وبحسب المعلومات الأولية، من المتوقع أن يناقش بينيت والسيسي الوضع في قطاع غزة مع اقتراب شهر رمضان المقرر الشهر المقبل.

في نفس الوقت، قالت وكالة أنباء الإمارات إن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد وصل الإثنين إلى مدينة شرم الشيخ بمصر في زيارة للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن بينيت سيعقد قمة ثلاثية مع الرئيس السيسي وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد مساء الإثنين في شرم الشيخ.

ويخشى المسؤولون الأمنيون من تجدد التوترات خلال هذه الفترة.

سبق وأن التقى بينيت والسيسي في سبتمبر- أيلول الماضي، خلال أول زيارة رسمية لرئيس وزراء إسرائيلي إلى مصر.