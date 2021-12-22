وسم "إيقاف موسم الرياض مطلب" يثير الجدل ويقسم الشارع السعودي بين معارض ومؤيد

بعد انتهاء مهرجان "ميدل بيست" الموسيقي الذي حضره أكثر من 732 ألف شخص في السعودية، تصدر وسم #إيقاف_موسم_الرياض_مطلب الترند على منصات التواصل الاجتماعي في البلاد للمطالبة بإيقافه بسبب مقاطع الفيديو المنتشرة لبعض الشباب والشابات والتي يقول بعض السعوديين إنها منافية للأخلاق والذوق العام.

وبالرغم من التغريدات الكثيرة ومناشدات الجماهير الساخطة علي مايحدث بين طيات الحفلات الغنائية، نشر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة، عبر حسابه الرسمي على تويتر: "بلغ عدد الحضور النهائي اليوم 152 ألف… ليصبح الإجمالي لجميع الأيام 732 ألف لمهرجان من أكبر مهرجانات الموسيقى بالعالم".

دعوات لإيقاف موسم الرياض

عبر ناشطون عن غضبهم من بعض التصرفات التي وصفوها بغير اللائقة التي شهدتها فعاليات موسم الرياض خلال الأيام الماضية، معتبرين أن ما تشهده المملكة مجاهرة بالمعاصي وارتكاب للفسق والفجور ولا يمثل عادات المجتمع المحافظ.

وانتقد فهد الغفيلي، الباحث في شؤون الخليج السياسية، صرف الأموال الطائلة على الفنانين والحفلات لنشر الفساد بالمجتمع، بينما المواطن لا يجد ما يسد به احتياجاته الرئيسية.

جوانب إيجابية

فيما تباينت آراء السعوديين حول موسم الرياض بعام 2021، انتقد كثيرون مطالبات توقيفه معتبرين أن لهذا الموسم جوانب إيجابية عديدة ويساهم في تحسين صورة المملكة سياحيا وثقافيا.

قال الكاتب السعودي تركي الحمد في تغريدة نشرها عبر حسابه الخاص على تويتر إن من شأن موسم الرياض تعزيز القوة الناعمة للبلد وإحداث تغيير في الثقافة العامة.

ومن جهته، يرى سعد ناصر الحسين رواد التواصل الذين يشاركون في نشر هذا الوسم الرافض لموسم الرياض هم "قهرة التطور" الذي تشهده المملكة وآخرون تحركهم "أطماع سياسية".

انطلق موسم الرياض 2021، في الـ 20 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ويضم 14 منطقة ترفيهية موزعة في أرجاء العاصمة الرياض. ويهدف إلى تحويل المملكة إلى وجهة سياحية عالمية ولدعم الاقتصاد الوطني والاستثمار تحت مظلة برنامج "جودة الحياة"، أحد برامج رؤية السعودية 2030.

ويشتمل الموسم أكثر من 7500 يوم فعالية، ونحو 10 معارض عالمية، وأكثر من 350 عرضا مسرحيا، إضافة إلى معرض ومزاد سيارات عالمية، وأكثر من 70 مقهى، و200 مطعم، وبطولة ألعاب إلكترونية، وأكثر من 100 تجربة تفاعلية.

ومنذ تسلم الأمير السعودي محمد بن سلمان منصب ولي العهد في عام 2017، تشهد المملكة المحافظة انفتاحا اجتماعيا بعد عقود من الإغلاق والقيود المشددة التي فرضت على مجتمع غالبيته من الجيل الشاب.