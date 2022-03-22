وزارة الدفاع الروسية تنشر فيديو لضربات ضد الجيش الأوكراني من مروحيات كاموف "كا 52"

نشرت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، فيديو لطائرات مروحية هجومية من طراز كاموف (كا 52) خلال تنفيذ مهمات في أوكرانيا.

وقال إيغور كوناشينكوف، المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إن طائرات الهليكوبتر الهجومية الروسية دمرت تسع دبابات أوكرانية وسبع ناقلات مدرعة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع: "أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 14 طائرة أوكرانية دون طيار، بما في ذلك طائرة بيرقدار (تي بي 2)...كما دمرت مجموعة"الصيادين الليليين" المكونة من مروحيات كا 52 و Mi-28N، تسع دبابات أوكرانية وسبع مركبات مصفحة لنقل الجنود."

وتتركز مهمة طائرات الهليكوبتر مرافقة القوافل لتقديم الدعم العسكري للقوات المشاركة برياً، كما تتضمن مهامها تدمير المركبات المدرعة ونقل المظليين وإيصال الإمدادات العسكرية.

وبحسب أرقام وزارة الدفاع الروسية دمرت القوات الروسية 230 طائرة مسيرة، 181 وحدة من أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات، 1500 دبابة ونحو 600 قطعة مدفعية ومدافع هاون إضافة إلى 1312 وحدة عسكرية أوكرانية لم تصنف، منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا.