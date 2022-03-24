شاهد: استقبال شعبي حاشد في جورجيا لجثمانيْ مقاتليْن لقيا مصرعهما في أوكرانيا

تظهر اللقطات المصورة استقبال الجماهير، لجثمانيْ مقاتلين جورجين، الخميس في مطار تبيليسي قضيَا في أوكرانيا بعد تطوعهما لقتال القوات الروسية قبل أسبوع.

وتجمع الآلاف أمام المطار ومن بينهم الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي، لاستقبال وتكريم جثمانيْ جيورجي بيرياشفيلي وديفيد راتياني.

فقدت جورجيا حتى الآن ثلاثة مقاتلين في أوكرانيا منذ بداية الغزو وهي تمتلك أكبر فيلق أجنبي هناك منذ 2014 تاريخِ الحرب في دونباس وضم جزيرة القرم. وقوامه مئات المتطوعين.

وقد تطوع للقتال في أوكرانيا حوالي 80 جورجيا وفقا لبيانات فرانس برس منذ بدء الغزو الروسي.