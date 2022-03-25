بعد سلسلة انشقاقات في حزبه.. المعارضة الباكستانية تنتقد إرجاء اقتراح حجب الثقة عن عمران خان

قرر رئيس البرلمان الباكستاني الجمعة تأجيل اقتراح بسحب الثقة من رئيس الوزراء عمران خان، مما أثار اتهامات من جانب المعارضة بأنه يكسب الوقت كي يتمكن لاعب الكريكيت السابق من حشد التأييد له بعد سلسلة انشقاقات بين أعضاء حزبه. وسيُطرح الآن اقتراح سحب الثقة يوم الاثنين وسيخضع للنقاش سبعة أيام قبل إجراء التصويت الفعلي عليه.

أزمة اقتصادية متكررة

وتأتي الأزمة السياسية في وقت تواجه فيه باكستان أزمة اقتصادية متكررة، وتعوّل حكومة خان على صندوق النقد الدولي لإصدار الشريحة التالية من حزمة إنقاذ قيمتها ستة مليارات دولار لدعم احتياطيات العملات الأجنبية المتناقصة.

وتولى خان، وهو قائد سابق لمنتخب الكريكيت الوطني الباكستاني، السلطة في 2018 بعد أن فقد زعيما الحزبين الرئيسيين في البلاد مصداقيتهما وسط اتهامات بالفساد.

ويقول محللون سياسيون إن جيش البلاد القوي ساعد خان في الصعود إلى السلطة وإن قادة الجيش يشعرون الآن بالإحباط إزاء أسلوب قيادته للباكستان. وينفي خان أنه تلقى دعما من الجيش. وقال الجيش إنه سيبقى على الحياد خلال أحدث صراع على السلطة، تاركا تحديد مصير خان للأحزاب السياسية.

وهاجم زعيم المعارضة شهباز شريف، والذي ينتمي للرابطة الإسلامية الباكستانية - نواز، رئيس مجلس النواب أسد قيصر لاتخاذه قرارا بإرجاء إجراءات سحب الثقة إلى ما بعد عطلة نهاية الأسبوع.

وقال في مؤتمر صحفي يوم الجمعة "نحتج بشدة على ذلك". ووصف زعيم حزب الشعب الباكستاني المنافس، بيلاوال بوتو زرداري، رئيس مجلس النواب بأنه أشبه "بالخادم الشخصي" لرئيس الوزراء.

مغادرة أكثر من 20 نائبا ولا أغلبية لخان في البرلمان

وقال رئيس المجلس في بث مباشر إنه أرجأ الإجراءات عملا بتقليد معمول به منذ وقت طويل، ويقضي بالامتناع عن ممارسة العمل البرلماني في اليوم الأول من جلسة انعقدت بعد قليل من وفاة أحد النواب.

وانشق أكثر من 20 نائبا عن خان في الأسابيع الأخيرة، مما سيجعله عاجزا عن بلوغ الحد الأدنى من المقاعد الذي يوفر له أغلبية بسيطة في البرلمان وهو 172 مقعدا. ويتوقع محللون سياسيون أن يستغل أنصاره عطلة الأسبوع لاستعادة تأييد بعض المنشقين.

من ناحية أخرى، لم يُجر صندوق النقد الدولي بعد مراجعة كانت مقررة هذا الأسبوع، في حين تستمر الضغوط على الروبية الباكستانية في ظل حالة الضبابية السياسية، كما انخفضت احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 14.9 مليار دولار حتى 18 مارس آذار الحالي.