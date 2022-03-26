لقاء دبلوماسي "تاريخي" في إسرائيل بمشاركة مصرية

يشارك وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى جانب نظرائه في الولايات المتحدة والإمارات والمغرب والبحرين في لقاء دبلوماسي "تاريخي" يبدأ الأحد في إسرائيل، وفق ما أكد مسؤول إسرائيلي لوكالة فرانس برس السبت طالباً عدم الكشف عن اسمه.

ويُنظَّم الاجتماع الذي وصفه وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد الجمعة بأنه "تاريخي"، بمناسبة زيارة نظيره الأميركي، أنتوني بلينكن، لإسرائيل.

وزار قادة من الدولة العبرية الإمارات والبحرين والمغرب منذ بدء التطبيع في أيلول/سبتمبر 2020. لكن من بين الدول الثلاث وحده وزير خارجية البحرين زار إسرائيل في تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

وعقدت قمة في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر في مصر الثلاثاء بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت.

وطبّعت الإمارات علاقاتها مع اسرائيل في 2020 برعاية الولايات المتحدة، وسرعان ما تبعتها البحرين والمغرب. كما وافق السودان على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكن لم تتم إقامة علاقات كاملة حتى الآن.

وتم إبرام هذه الاتفاقيات خلال عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وأنهت عقوداً من اجماع عربي اشترط حل القضية الفلسطينية لإقامة علاقات مع إسرائيل.

وكانت مصر أول دولة عربية توقع معاهدة سلام مع إسرائيل في العام 1979، بعد عقود من العداء والصراع.