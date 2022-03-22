لقاء ثلاثي مصري إسرائيلي إماراتي في مصر

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الثلاثاء لقاء ثلاثيا مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينت في في منتجع شرم الشيخ (على البحر الأحمر بجنوب سيناء)، بحسب الرئاسة المصرية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصري بسام راضي في بيان، إن هذا اللقاء الثلاثي تناول تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا "خاصة في ما يتعلق بالطاقة والأمن الغذائي".

وتخشى مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، من تبعات الحرب الروسية على أوكرانيا على احتياجاتها من هذه السلعة التي تستوردها أساسا من البلدين.

كما تخشى من تداعيات هذه الحرب بشكل عام على أوضاعها الاقتصادية التي تعتمد على الاستيراد بدرجة كبيرة.

وأعلن البنك المركزي المصري الاثنين خفض سعر الجنيه المصري بنسبة تقارب 17% في اطار مساعيه لمواجهة هذه التداعيات وتأمين اتفاقيات مع مؤسسات دولية لتمويل احتياجات البلاد.

وأوردت وكالة أنباء الامارات الرسمية كذلك خبر اللقاء الثلاثي. وهذا أول لقاء قمة من نوعه بين البلدان الثلاثة.

ووصل بن زايد وبينت الاثنين إلى شرم الشيخ حيث عقد كل منهما لقاء ثنائيا مع السيسي، وفق وسائل الإعلام الاماراتية والإسرائيلية.

وكانت مصر أول دولة عربية وقعت معاهدة سلام مع اسرائيل في العام 1979. أما الإمارات فقامت بتطبيع العلاقات مع اسرائيل في العام 2020.

وأفادت وسائل إعلام اسرائيلية، أن بينيت والسيسي بحثا الاثنين في تقارير تفيد أن إيران والدول الغربية اقتربت من اتفاق لإحياء الاتفاق النووي.

وتعارض إسرائيل بشدة هذا الاتفاق بين إيران، عدوة إسرائيل اللدودة، والقوى العظمى.

وقالت واشنطن الأسبوع الماضي إن الاتفاق بات قريبا.