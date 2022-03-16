مصر وإسرائيل تتفقان على إطلاق رحلات مباشرة بين تل أبيب وشرم الشيخ

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يوم الأربعاء إن إسرائيل ومصر اتفقتا على زيادة الرحلات الجوية وإطلاق مسار جديد مباشر بين تل أبيب وشرم الشيخ من المتوقع أن يبدأ في أبريل - نيسان.

وقال بينيت في بيان "التعاون بين البلدين يتوسع في العديد من المجالات وذلك يخدم مصالح الشعبين ويسهم في استقرار المنطقة".

وأضاف: "إسرائيل تنفتح على المزيد من دول المنطقة، وأساس هذا الاعتراف طويل الأمد هو السلام بين إسرائيل ومصر. لذلك، على الجانبين، يجب على الجانبين أن يستثمرا في تعزيز هذا الارتباط وهذا ما نقوم به".

وتم التوصل للاتفاق خلال زيارة وفد إسرائيلي بقيادة جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك) والذي تناقش مع الجانب المصري بشأن أمن مسار الرحلة الجديدة.

وكانت مصر قد سيرت أولى رحلات شركة مصر للطيران المباشرة من القاهرة إلى تل أبيب في أكتوبر - كانون الأول الماضي عقب لقاء بينيت بالسيسي في سبتمبر - أيلول.