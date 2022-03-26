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مصر

وزير المالية المصري: برنامج صندوق النقد لا يتضمن أعباء إضافية على المواطنين

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بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
صندوق النقد الدولي.
صندوق النقد الدولي.   -   حقوق النشر  أ ف ب

قال وزير المالية المصري محمد معيط في بيان السبت إن البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي لا يشمل أي أعباء إضافية على المواطنين.

وأوضح الوزير أن الحكومة تضع خططا وفق أسوأ السيناريوهات في ضوء أزمة أوكرانيا مضيفا أن الحكومة حريصة على الحفاظ على صمود الاقتصاد باتخاذ خطوات استباقية تدعم النمو.

تصريحات الوزير تأتي عقب إعلان الحكومة، تقدمها بطلب إلى الصندوق لبدء المشاورات بين الطرفين بخصوص برنامج جديد، يهدف إلى مساندة الدولة في خططها الخاصة بالإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل، وقد يتضمن البرنامج تمويلا إضافيا.

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وأكد خبراء اقتصاد، أهمية لجوء الحكومة المصرية للاقتراض من صندوق النقد الدولي لمواجهة تأثر الموارد سلبا من الدولار بعد خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة من الأسواق الناشئة ومنها مصر، واستمرار تأثير تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا سلبا على إيرادات السياحة وفاتورة استيراد من القمح والنفط.