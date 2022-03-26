شاهد: صاروخ إسكندر الروسي يدمر نظام دفاعي أوكراني من طراز بوك في ضواحي كييف

نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات مصورة للحظة قصف نظام صاروخي من طراز بوك الأوكراني بصاروخ إسكندر الروسي. وأظهر الفيديو عملية القصف الدقيقة التي نفذها الجيش الروسي. ولم تحدد الوزارة تاريخ التقاط الفيديو أو تنفيذ الضربة. كما أظهر نفس الفيديو موقع قيادة عسكري أوكراني في منطقة كييف مدمر بشكل كامل ولحظة سيطرة القوات الروسية عليه.

أطلقت تسمية "إسكندر" على المنظومة الصاروخية نسبة لاسم القائد المقدوني إسكندر الأكبر، الذي يُعتبر أحد أعظم الجنرالات العسكريين في التاريخ، حيث تقول الأسطورة إنه كان يرتدي خوذة لها قرنان، تماما مثل المنظومة التي تعمل بصاروخين.

الصاروخ الروسي يُناور خلال مساره للإفلات من الرادارات المضادة من خلال نشر أنظمة تضلل أنظمة الدفاع االمضادة، وتعرف باسم "السهم المخادع" خلال تحليقه. يملك السهم المخادع القدرة على المناورة لتكون مهمة اعتراضه شبه مستحيلة من منظومات الدفاع المضادة.

تم تطويره بواسطة مكتب تصميم الهندسة الميكانيكية، كما تم تصميم مركبته القتالية لتدمير أهداف العدو المهمة على مسافات تصل إلى أكثر من 300 كيلومتر.