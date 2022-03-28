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الضفة الغربية
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العاهل الأردني عبد الله الثاني يصل رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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بقلم:  يورونيوز
الرئيس الفلسطيني محمود عباس مستقبلاً العاهل الأردني عبد الله الثاني
الرئيس الفلسطيني محمود عباس مستقبلاً العاهل الأردني عبد الله الثاني   -   حقوق النشر  ABBAS MOMANI / AFP

وصل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الإثنين إلى مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حسب ما أكد مصدر في الرئاسة الفلسطينية.

ووصل العاهل الأردني على متن طائرة مروحية حطت بالقرب من مكتب عباس في المقاطعة، إضافة إلى طائرتين مرافقتين، حسب ما شاهد مراسلو وكالة فرانس برس.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن الزيارة تأتي "كاستمرار لسياسة التنسيق والتشاور المستمر بين الرئيس عباس وأخيه الملك عبد الله الثاني، لمواجهة التحديات كافة في العديد من القضايا التي تهم البلدين".