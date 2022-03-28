إصابة نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض بكورونا بعد جولة بايدن الأوروبية

أعلنت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير الأحد إصابتها بكوفيد-19 عقب عودتها من رحلة إلى أوروبا مع الرئيس جو بايدن، وذلك بعد أن ثبتت إصابة الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي كذلك بكوفيد.

وكارين جان-بيير هي آخر الأشخاص الذين أعلنوا إصابتهم في محيط الرئيس الأميركي.

أوضحت أن نتيجة الاختبار أتت إيجابية بعد عودتها إلى الولايات المتحدة صباح الأحد من جولة مع جو بايدن في بروكسل وبولندا.

وقالت في بيان "بعد ظهر هذا اليوم، أجريت اختبار بي سي آر واتت نتيجته إيجابية. لقد رأيت الرئيس في المرة الأخيرة أمس في اجتماع مع مراعاة التباعد الاجتماعي، ولا يعد الرئيس حالة مخالطة بحسب التعليمات" التي أصدرتها السلطات الصحية الأميركية.

أكدت جان-بيير "أنشر اليوم نتيجة اختباري الإيجابية من أجل الشفافية" مشيرة إلى أنها تعاني من "أعراض خفيفة" وتلقت التطعيم بالكامل.

الثلاثاء، عشية مغادرة بايدن، أعلنت المتحدثة جين ساكي إصابتها بكوفيد، وحلت مكانها نائبتها خلال هذه الجولة التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة، وشملت اجتماعات قمة في بلجيكا وزيارة القوات الأميركية واللاجئين الأوكرانيين في بولندا.

وقبل ذلك، حضر بايدن مأدبة عشاء في واشنطن التقى فيها رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن الذي غادر فجأة بعد أن تبلغ بأن نتيجة اختباره أتت إيجابية.

أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي، الذي تلقى ثلاث جرعات من اللقاح، لم يقض وقتاً كافياً مع مارتن ليكون في خطر وليتطلب المزيد من الفحوصات المتكررة.

قبل ذلك، ثبت أيضاً إصابة زوج نائبة الرئيس كامالا هاريس التي تلتقي بانتظام بايدن بكوفيد-19.