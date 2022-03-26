بايدن يجتمع بمسؤولين أوكرانيين كبار لأول مرة منذ بدء الحرب.. 6 نقاط عن زيارته إلى بولندا

بايدن يجتمع بمسؤولين أوكرانيين كبار لأول مرة منذ بدء الحرب.. 6 نقاط عن زيارته إلى بولندامحادثة
للمرة الأولى منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط-فبراير، التقى الرئيس الأميركي، جو بايدن، السبت، بمسؤولين أوكرانيين كبار، حيث أجرى محادثات مع وزيري الخارجية والدفاع في وارسو. وجلس بايدن إلى طاولة بجانب وزيري الخارجية والدفاع الأميركيين أنتوني بلينكن ولويد أوستن، مقابل وزيري الخارجية والدفاع الأوكرانيين دميترو كوليبا وأوليسكي ريزنيكوف.
- بحسب الخارجية الأميركية، تحدث الوزراء الأربعة حول نتائج القمة الاستثنائية لحلف شمال الأطلسي التي عُقدت في 24 آذار/مارس في بروكسل، و"التزام الولايات المتحدة الراسخ" تجاه سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.
- وعد بلينكن وأوستن بتقديم دعم مستمرّ للاستجابة للحاجات الإنسانية والأمنية والاقتصادية لأوكرانيا، فيما دخل الغزو الواسع النطاق للرئيس بوتين شهره الثاني.
- قال الرئيس بايدن لنظيره البولندي أندري دودا خلال لقائهما إن الولايات المتحدة تعتبر البند الخامس من معاهدة حلف شمال الأطلسي الخاصة بالدفاع المشترك "واجباً مقدساً". وأضاف بايدن لدودا قائلاً:"يمكنكم الاعتماد على ذلك.. من أجل حريّتكم وحريّتنا"، فيما قال الرئيس البولندي إن مواطنيه يشعرون "بتهديد كبير" بسبب النزاع الدائر في أوكرانيا.
- وصف بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين بالـ"جزّار" خلال لقائه لاجئين أوكرانيين. ورداً على سؤال حول رأيه بفلاديمير بوتين "نظراً لما يفعله بهؤلاء الناس"، أجاب الرئيس الديمقراطي قائلاً: إنه جزّار.
زار بايدن القوات الأميركية المتمركزة قرب الحدود البولندية-الأوكرانية الجمعة، وعلق على أهمية عملها للحفاظ على الديمقراطية. وتناول الرئيس الأميركي شريحة من البيتزا بين أفراد الفرقة 82 في رزيسزو، والتقط معهم صورة سيلفي، وسأل أعضاء الخدمة عن المدة التي قضوها في بولندا، حيث ينتشر قرابة 10.500 عسكري أميركي هناك.
زيارة بايدن تأتي بعد سلسلة من الاجتماعات الغربية في بروكسل، وبدأ محادثاته مع نظيره البولندي، أندريه دودا، ظهر السبت. ومن المقرر أن يلقي كلمة ختامية في نهاية فترة ما بعد الظهر من القصر الملكي في وارسو، قبل أن يعود إلى واشنطن.