بايدن يجتمع بمسؤولين أوكرانيين كبار لأول مرة منذ بدء الحرب.. 6 نقاط عن زيارته إلى بولندا

زار بايدن القوات الأميركية المتمركزة قرب الحدود البولندية-الأوكرانية الجمعة ، وعلق على أهمية عملها للحفاظ على الديمقراطية. وتناول الرئيس الأميركي شريحة من البيتزا بين أفراد الفرقة 82 في رزيسزو، والتقط معهم صورة سيلفي، وسأل أعضاء الخدمة عن المدة التي قضوها في بولندا، حيث ينتشر قرابة 10.500 عسكري أميركي هناك.

زيارة بايدن تأتي بعد سلسلة من الاجتماعات الغربية في بروكسل، وبدأ محادثاته مع نظيره البولندي، أندريه دودا، ظهر السبت. ومن المقرر أن يلقي كلمة ختامية في نهاية فترة ما بعد الظهر من القصر الملكي في وارسو، قبل أن يعود إلى واشنطن.