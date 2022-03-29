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جنوب أفريقيا

العفو الدولية: روسيا تتبع في أوكرانيا التكتيك الذي استخدمته في سوريا والشيشان

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بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
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الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أغنيس كالامارد تحضر مؤتمراً صحفياً في جوهانسبرغ، جنوب افريقيا، الاثنين 28 مارس / آذار 2022
الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أغنيس كالامارد تحضر مؤتمراً صحفياً في جوهانسبرغ، جنوب افريقيا، الاثنين 28 مارس / آذار 2022   -   حقوق النشر  AP Photo/Denis Farrell

حذّرت منظمة العفو الدولية "أمنستي" خلال تقديمها في جوهانسبرغ الثلاثاء تقريرها للعام 2021-2022 من أنّ الغزو الروسي لأوكرانيا هو "تكرار" للحرب في سوريا، مشيرة إلى أن النزاع المستمرّ منذ أكثر من شهر في الجمهورية السوفياتية السابقة يشهد "تزايداً في جرائم الحرب".

وقالت الأمينة العامة للمنظمة غير الحكومية أنييس كالامار لوكالة فرانس برس إنّ "ما يحدث في أوكرانيا هو تكرار لما رأيناه في سوريا". وأضافت "نحن أمام هجمات متعمّدة على بنى تحتية مدنية ومساكن" وقصف لمدارس، متّهمة روسيا بتحويل ممرات إنسانية إلى "مصيدة للموت".

وفي مؤتمر صحافي موازٍ في باريس، قالت ماري ستروثرز، مديرة أمنستي في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، إنّ "باحثينا على الأرض وثّقوا على مدى عشرة أيام استخدام نفس التكتيكات التي اتّبعت في سوريا والشيشان"، بما في ذلك هجمات تستهدف مدنيين وذخيرة يحظرها القانون الدولي.

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وأعربت أمنستي عن أسفها للموقف الذي اتّخذته حوالى 20 دولة أفريقية في الأمم المتّحدة في مطلع آذار/مارس وامتنعت فيه عن التصويت على قرار يدعو لانسحاب القوات الروسية من أوكرانيا، معتبرة أنّه "في مواجهة روسيا، لا يمكن أن يكون هناك حياد".